Von: Björn Jahner | 21.01.22

PATTAYA: Das Relax Garden Restaurant, seit 2008 der Geheimtipp für deutsche Gastlichkeit in Ban Amphur nahe Pattaya, erfüllt alle strengen Gesundheits- und Hygienevorschriften der Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA), weshalb es kürzlich mit dem SHA-Siegel ausgezeichnet wurde.

Die Zertifizierung ist die Voraussetzung für den Alkoholausschank in Gastronomiebetrieben in den sogenannten „blauen Tourismuszonen“ und in den „orangefarbenen Covid-19-Kontrollzonen“. Eine der Grundvoraussetzungen für die SHA-Zertifizierung ist die Impfung aller Mitarbeiter.

Das Relax Garden Restaurant von eine tropische Gartenoase mit Palmen und Wasserfall und befindet sich in der Soi Na Chom Tian 26. Geboten werden leckere europäische sowie thailändische Gerichten zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, exotische Cocktails und vieles mehr – und wer bleiben möchte, findet hier auch günstige Apartments vor, nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt!

Kontakt, Tel.: 084-100.7950 (Ungsumarin), 087-125.6952 (Dieter).Mehr erfahren Sie unter www.relax.ban-amphur.com.