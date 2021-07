BANGKOK: Mit 178 neuen Covid-19-Todesfällen und 18.912 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsministerium am Samstagmorgen jeweils neue Tageshöchststände. Der bisherige Höchstwert der täglichen Todesfälle wurde am Donnerstag mit 165 gemeldet. Ebenfalls am Donnerstag wurde der bisherige Höchststand von 17.669 neuen Übertragungen bestätigt.

Binnen 24 Stunden gab es in der allgemeinen Bevölkerung 18.102 Infizierte und 810 unter Gefängnisinsassen. 10.750 Covid-19-Patienten wurden aus den Krankenhäusern als geheilt entlassen. Seit dem 1. April, als die dritte Welle von Covid-19 begann, gab es 568.424 Covid-19-Patienten und 4.763 Tote. Seit Beginn der Pandemie Anfang letzten Jahres bestätigten die Gesundheitsbehörden 597.287 Infektionen und 4.857 Todesfälle.