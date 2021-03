Rekordsaison mit berühmtem Debütanten - Herausforderung Formel 1

SAKHIR: Zwei Deutsche starten unter besonderen Vorzeichen in die neue Formel-1-Saison. Lewis Hamilton hat die Chance auf Superlative für die Ewigkeit. Und es gibt so viele Rennen wie noch nie - ein ambitionierter Plan während der Corona-Pandemie.

Es soll eine Rekordsaison werden. 23 Formel-1-Rennen gab es noch nie, in Corona-Zeiten erst recht eine riesige Herausforderung. Doch damit nicht genug. Lewis Hamilton kann sich zum alleinigen Rekordhalter krönen und die sieben WM-Wunder von Michael Schumacher übertrumpfen. Dreistellig kann die Zahl seiner Grand-Prix-Siege werden. Auch Sebastian Vettel ist davon weit entfernt. Mit 33 Jahren unternimmt der viermalige Champion einen Neuanfang bei Aston Martin. Für einen anderen Deutschen wird es das Premierenjahr, auf das viele Motorsport-Fans schon länger gewartet haben: Mick Schumacher wird sein Debüt im Haas geben.

Was ist neu in diesem Jahr?

Große Veränderungen an den Autos gibt es nicht. Die Teams haben die Wagen von 2020 praktisch nur weiter entwickelt. Dafür sind ein paar neue Gesichter dabei: Neben Mick Schumacher fährt der russische Debütant Nikita Masepin für Haas. Bei Toro Rosso bekommt der Japaner Yuki Tsunoda sein erstes Formel-1-Cockpit. Zurück ist ein Altbekannter: Zweifach-Weltmeister Fernando Alonso fährt für Alpine. Der ehemalige Renault-Rennstall ist nicht der einzige mit neuem Namen und neuem Outfit. Aus Racing Point wurde Aston Martin. Dort fährt nun Vettel, Sergio Perez wechselte zu Red Bull. Für McLaren statt bisher Renault gibt Daniel Ricciardo Gas, nachdem Carlos Sainz Junior wiederum zu Ferrari anstelle von Vettel wechselte.

Neu im Rennkalender - und das nicht ohne öffentliche Diskussionen - ist Saudi-Arabien. Neu ist 2021 noch etwas: Es gibt zwei Safety Cars. Aston Martin und Mercedes stellen es diesmal. Einmal grün, einmal knallrot. Sie wechseln sich jeweils ab. Die Einführung vereinzelter Sprintrennen am Samstag statt der üblichen Qualifikation steht noch vor einer Entscheidung durch die Formel 1, in der seit diesem Jahr der ehemalige Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali als Nachfolger von Geschäftsführer Chase Carey das Sagen hat.

Wer kann Lewis Hamilton stoppen?

Der 36 Jahre alte Brite und Mercedes gaben erst spät die Vertragsverlängerung um ein Jahr bekannt. Reicht, um die Rekorde für die Ewigkeit zu zementieren. Hamilton nimmt die Saison als siebenmaliger Weltmeister in Angriff, er gewann bisher 95 Rennen und ist weiter motiviert. «Natürlich wollen wir immer gewinnen. Das ist mein Ziel, das zu erreichen.» Der Silberpfeil wird auch in diesem Jahr schwarz lackiert sein, sein Teamkollege bleibt Valtteri Bottas. Dass der Finne nach bereits vier missglückten Versuchen Hamilton aufhalten kann - äußerst zweifelhaft.

Red Bull könnte gefährlich werden, Max Verstappen hat in Neuzugang Sergio Perez einen erfahrenen und starken Kollegen. Zusammen könnten sie Hamilton herausfordern. Noch unklar ist, was Vettel im Aston Martin leisten kann. Sein alter Arbeitgeber Ferrari richtet sich eher auf ein weiteres Aufbaujahr ein.

Was kann man von Mick Schumacher erwarten?

Er wird erstmal nicht weniger im Blickpunkt stehen als ein Hamilton oder Vettel. Er ist nun mal der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, der seit einem Skiunfall Ende 2013 aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. 30 Jahre nach dem Formel-1-Einstieg von Michael und am gleichen Ort wie bei dessen Comeback vor elf Jahren geht es los für Mick Schumacher. Der Wagen weckt keine großen Hoffnungen. Das Teams setzt bereits jetzt auf 2022. Es wird ein Lehrjahr, womöglich ein hartes. Bei seinen Titeln in der Formel-3-Europameisterschaft und der Formel 2 brauchte Mick Schumacher auch ein Jahr, um sich an alles zu gewöhnen. In der Motorsport-Königsklasse dürfte es kaum schneller gehen. Zuerst einmal heißt es, sich gegen den russischen Teamkollegen Nikita Masepin durchzusetzen. Auch er ein Neuling. Mick Schumacher versprach bereits: «Ich werde mir den Arsch aufreißen.»

Wie liefen die Testfahrten?

Die drei Tage in Bahrain zwei Wochen vor dem Saisonauftakt weckten Hoffnungen auf packende Rennen. Mercedes schwächelte leicht. Red Bull zeigte, dass sie gefährlich werden könnten, ebenso McLaren. Bei Vettel lief es nicht so rund: Defekte am Aston Martin, wenige Kilometer, erste Ernüchterung. Die Neulinge in der Königsklasse, darunter auch Mick Schumacher, fügten sich recht nahtlos ein.

Welchen Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Formel 1?

Wie schon 2020 werden die Rennen nach einem strengen Sicherheits- und Hygienekonzept über die Bühne gehen. Doch Unwägbarkeiten bleiben. Insgesamt infizierten sich bereits sechs Fahrer: Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sergio Perez, Lance Stroll, Lando Norris und Pierre Gasly. Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff wurde schon positiv auf das Virus getestet. 23 Rennen bedeuten wieder viele Reisen. Um sich noch besser zu schützen, nahmen einige vom Formel-1-Tross das Impfangebot in Bahrain an. Erste Grand Prix mussten aber bereits verlegt werden, so soll es nun erst in der zweiten Saisonhälfte nach Melbourne gehen. Dafür wird wie im vergangenen Jahr in Portimão und Imola gefahren.

Werden Zuschauer diesmal erlaubt sein?

Ein generelles Nein oder Ja zu Zuschauern gibt es nicht. Kann es auch nicht geben, zu unterschiedlich sind die Infektionszahlen in den Ländern, in denen die Formel 1 bis Mitte Dezember gastieren wird. In Bahrain beim Auftakt am 28. März werden geimpfte oder von der Infektion genesene Zuschauer erlaubt sein.

Wer zeigt die Rennen?

RTL stieg Ende vergangenen Jahres aus. Der Privatsender zeigt aber auch in diesem Jahr vier Rennen. Vom Bezahlsender Sky, der weiterhin alle Rennen überträgt, erwarb RTL eine Sub-Lizenz. Die WM-Läufe in Imola am 18. April, Barcelona (9. Mai), Monza (12. September) und São Paulo (7. November) sollen auch bei RTL laufen.