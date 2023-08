Von: Björn Jahner | 02.08.23

KOH TAO: Die idyllische Insel Koh Tao im südlichen Golf von Thailand in der Provinz Surat Thani verzeichnete am letzten Freitag (28. Juli 2023) einen historischen Anstieg der Touristenankünfte, der während des sechstägigen langen Wochenendes, das am heutigen Mittwoch (2. August 2023) endet, seinen Höhepunkt erreichte. Ganze 3.106 Touristen kamen an diesem Tag mit Booten auf der Insel an, was einen beeindruckenden Tagesrekord darstellt, wie der Fremdenverkehrsverband von Koh Tao verkündete.

Laut dem Gouverneur waren etwa 90 Prozent der Touristen ausländische Besucher, von denen viele voraussichtlich zur berühmten Vollmondparty am Strand Hat Rin am morgigen Donnerstag (3. August 2023) auf Koh Phangan reisen werden.

Auch auf der nahegelegenen Nachbarinsel Koh Samui stiegen die Touristenzahlen im Juli rasant an, mit 141.454 Passagieren, die den Flughafen der Insel passierten. Für den August wird ein weiterer Anstieg auf 171.834 erwartet, basierend auf Hotelreservierungen. Zusätzlich zu den Flugreisenden wird prognostiziert, dass noch mehr Menschen mit Fähren oder Schnellbooten anreisen werden.

Ratchaporn Poonsawat, Präsident der Tourismusvereinigung von Koh Samui, äußerte jedoch Bedenken über die Kapazitäten der Fluggesellschaften. Die Anzahl der verfügbaren Flüge reiche nicht aus, um alle vorab reservierten Zimmer zu befördern, was zu zahlreichen Stornierungen führe. Der Verband fordert daher die Fluggesellschaften auf, die Anzahl der täglichen Flüge während der Hochsaison auf etwa 50 zu erhöhen, um den erwarteten wirtschaftlichen Nutzen von etwa 5 Milliarden Baht für die Insel zu gewährleisten.