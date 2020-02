Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.20

REKORDANSTIEG: Mehr Tote in China durch neuen Virus als bei Sars

Jeden Tag meldet China einen Rekordanstieg bei Infektionen mit dem Coronavirus. Die Aktienmärkte in der Volksrepublik sacken zum Wochenbeginn ab. In Deutschland ist der Erreger inzwischen bei zehn Patienten nachgewiesen worden.

PEKING (dpa) - In China sind schon jetzt mehr Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben gekommen als bei der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Die Gesundheitskommission in Peking meldete am Montag den bisher stärksten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages. An der Lungenkrankheit starben demnach erneut 57 Menschen. Damit stieg die Gesamtzahl auf 361 Tote - mehr als es 2002/2003 in der Volksrepublik durch das Schwere Akute Atemwegssyndrom (Sars) gegeben hatte. Weltweit waren damals allerdings 774 Tote zu beklagen gewesen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in China kletterte den Angaben zufolge erneut sprunghaft um 2829 auf 17.205 Fälle. Die Behörden sprachen zudem von mehr als 20.000 Verdachtsfällen.

Die rasante Verbreitung des Virus ließ zum Wochenbeginn Chinas Aktienmärkte um rund neun Prozent absacken. Die Börsen öffneten am Montag erstmals wieder nach den - wegen des massenhaften Ausbruchs der Lungenkrankheit verlängerten - Ferien zum chinesischen Neujahrsfest. Chinas Regierung versuchte das Finanzsystem zu stärken und die Auswirkungen der Epidemie abzufedern - unter anderem mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze von 1,2 Billionen Yuan (rund 156 Milliarden Euro) für Geschäftsbanken, um den chinesischen Geldmarkt und das Bankensystems zu stabilisieren.

Weltweit sind rund 180 Erkrankungen in zwei Dutzend anderen Ländern bestätigt. Auf den Philippinen starb am Wochenende ein Chinese aus der besonders schwer betroffenen zentralchinesischen Metropole Wuhan - der erste Todesfall außerhalb Chinas. In Deutschland ist das Virus bei zehn Menschen nachgewiesen. Unter ihnen sind zwei am Samstag mit einer Bundeswehrmaschine aus Wuhan ausgeflogene Deutsche.

Auch immer mehr andere Länder holen ihre Staatsbürger heim. In Frankreich traf am Sonntag ein zweiter Flieger mit 250 Rückkehrern aus Wuhan ein. Etwa 20 Passagiere zeigten allerdings Symptome einer Infektion, wie Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mitteilte. Testergebnisse lagen zunächst nicht vor. Außer eigenen Staatsbürgern hat Frankreich auch Belgier, Niederländer und Dänen ausgeflogen. Alle kamen in Quarantäne in einem Feriendorf bei Marseille. In Frankreich sind bisher sechs Virus-Fälle bestätigt.

Auch Brasilien will jetzt doch Staatsbürger ausfliegen. Verzweifelte Brasilianer, die in Wuhan festsitzen, hatten ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem sie sich direkt an den Präsidenten Jair Bolsonaro wenden. Dieser hatte zuvor rechtliche Hindernisse als Hürde für Hilfsflüge geltend gemacht: Es fehle dem Land an Gesetzen, um Menschen in Quarantäne zu nehmen. Jetzt heißt es, dass Rückkehrer entsprechend internationaler Verfahren behandelt werden sollten.

Den beiden infizierten deutschen Heimkehrern geht es nach Einschätzung der Ärzte gut. «Sie werden gegenwärtig isoliert stationär betreut und sind medizinisch wohlauf», sagte der Ärztliche Direktor des Uniklinikums Frankfurt, Jürgen Graf. Sie waren mit 122 weiteren Deutschen und deren Angehörigen mit einem Bundeswehrflugzeug aus Wuhan nach Frankfurt am Main ausgeflogen worden.

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatten die beiden zunächst keine Symptome gezeigt. So wurden sie nach medizinischen Untersuchungen mit anderen Passagieren zu der Kaserne nach Germersheim gebracht. Da die Erkrankung bis zu zwei Wochen nach der Infektion ausbrechen kann, ist die zweiwöchige Quarantäne nötig.

Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, René Gottschalk, warnte derweil vor Panikmache: «Ich habe vor der Grippe deutlich mehr Angst - aus Sicht der Gesundheitsbehörden - als vor diesem Virus. Nach allem, was wir wissen, ist der Verlauf in Europa sehr mild.»

Die anderen acht Infizierten in Deutschland haben sich allesamt hierzulande mit dem Erreger angesteckt. Ihre Fälle stehen im Zusammenhang mit der Firma Webasto in Bayern, die chinesische Mitarbeiter zuu Besuch hatte. Angesteckt haben sich sieben Angestellte des Autozulieferers und das Kind eines Infizierten. Alle acht sind nach Auskunft des bayerischen Gesundheitsministeriums in guter Verfassung. Ein weiterer infizierter Deutscher wurde auf der Kanareninsel La Gomera registriert. Er soll Kontakt zu einem in Deutschland infizierten Patienten gehabt haben.

Mehrere Länder haben Einreiseverbote oder -beschränkungen für Menschen aus China verfügt, nach den USA zuletzt auch Neuseeland, Australien und Israel. China hat seinen Staatsbürgern vergangene Woche von Reisen ins Ausland abgeraten und bekämpft die Ausbreitung im Land mit radikalen Maßnahmen. In der Krisenregion in Zentralchina sind 45 Millionen Menschen in mehreren Städten von der Außenwelt abgeschnitten, indem die Verkehrsverbindungen gekappt wurden.

Auch andere Städte in der Volksrepublik haben Überlandverbindungen mit Bussen ausgesetzt sowie Flüge und Züge reduziert. Die Metropole Wenzhou - mehr als 800 Kilometer östlich von Wuhan - hat praktisch eine Ausgangssperre für die neun Millionen Einwohner verhängt. Jede Familie dürfe lediglich ein Mitglied auswählen, das alle zwei Tage zum Einkaufen rausgehen könne, teilte die Stadtregierung mit.

Angst vor Virus: Chinas Aktienmärkte sacken um neun Prozent ab

SHANGHAI (dpa) - Sorgen um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus haben Chinas Aktienmärkte um rund neun Prozent absacken lassen. Die Börsen öffneten am Montag erstmals wieder nach den - wegen des massenhaften Ausbruchs der Lungenkrankheit verlängerten - Ferien zum chinesischen Neujahrsfest. Zum Handelsauftakt fiel der Shanghai Composite Index um 8,73 Prozent, während der Component Index im südchinesischen Shenzhen um 9,13 Prozent absackte.

Chinas Regierung versuchte das Finanzsystem zu stärken und die Auswirkungen der Epidemie abzufedern - unter anderem mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze. Die Zentralbank stellte den Geschäftsbanken am Montag 1,2 Billionen Yuan (rund 156 Milliarden Euro) Liquidität zur Verfügung. Die Maßnahme soll die Funktionalität des chinesischen Geldmarktes und Bankensystems sicherstellen.

Das Geld fließt im Rahmen sogenannter Repo-Geschäfte. Dabei hinterlegen Banken Wertpapiere als Sicherheiten. Laut dem Finanzdienst Bloomberg ist die Geldspritze die größte seit 2004. Weltweit hat die Ausbreitung des Virus den Börsen in den vergangenen Tagen gehörig zugesetzt.

WHO besorgt über «massive Infodemie» zu Coronavirus

GENF (dpa) - Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich besorgt gezeigt über die Informationsflut zum Coronavirus. Der Ausbruch des Erregers 2019-nCoV sei von einer «massiven Infodemie», einer Überschwemmung an Informationen begleitet worden, teilte sie am Sonntagabend in Genf. Einige Informationen seien korrekt, andere nicht.

Da die Flut an Informationen es vielen Menschen schwer mache, zwischen Mythen und Fakten zu unterscheiden, hat die WHO eine große Informationskampagne auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Medien gestartet. Darin beantwortet sie etwa Fragen wie: Kann das Essen von Knoblauch gegen das Coronavirus helfen. Antwort: Dafür gibt es keinen Beleg.

Auch der Rauch von Feuerwerk helfe nicht gegen den Erreger, schreibt die WHO. Die Annahmen von Briefen oder Päckchen aus China sei hingegen ungefährlich. Das Virus überlebe nicht lange auf solchen Objekten. Auf einer gesonderte Webseite rät die WHO unter anderem zum regelmäßigen Händewaschen, auch wenn die Hände «nicht sichtbar dreckig» seien. Erkrankte sollten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch niesen und letzteres in einen geschlossen Abfalleimer werfen.

Erneut starker Anstieg der Virus-Infektionen und Todesfälle in China

PEKING (dpa) - China hat den bisher stärksten Anstieg von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus und Todesfällen innerhalb eines Tages gemeldet. An der Lungenkrankheit seien erneut 57 Menschen gestorben, teilte die Gesundheitskommission am Montag in Peking mit. Damit sind nun offiziell 361 Todesfälle in China zu beklagen. Die Zahl der bestätigten Infektionen kletterte den Angaben zufolge um 2.829 auf 17.205. Weltweit sind rund 180 Fälle in etwa zwei Dutzend Ländern bestätigt. In Deutschland ist das Virus bei zehn Menschen nachgewiesen.

Nach Video-Botschaft: Brasilien will Bürger aus Wuhan ausfliegen

RIO DE JANEIRO (dpa) - Brasiliens Regierung will eigene Staatsbürger mithilfe der Luftwaffe aus der besonders stark vom Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan in China ausfliegen lassen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung des brasilianischen Außenministeriums und des Verteidigungsministeriums vom Sonntag hervor.

Verzweifelte Brasilianer, die in Wuhan festsitzen, hatten ein sechs Minuten langes Video auf YouTube veröffentlicht, in dem sie sich direkt an den Präsidenten Jair Bolsonaro und Außenminister Ernesto Araújo wenden. Sie verwiesen darauf, dass andere Länder bereits Schritte unternommen hätten, um ihre Bürger aus der Stadt zu retten. So waren zwei Brasilianerinnen, die auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzen, an Bord einer französischen Maschine gegangen.

Bolsonaro hatte zuvor rechtliche Hindernisse für eine solche Operation angeführt. Es fehle in Brasilien an Gesetzen, um Menschen in Quarantäne zu nehmen. In der Mitteilung hieß es nun, dass die Rückkehrer, sobald sie in Brasilien ankommen, entsprechend internationaler Verfahren behandelt werden sollten.

Etwa 20 Wuhan-Rückkehrer in Frankreich mit Symptomen

PARIS (dpa) - Etwa 20 Passagiere, die mit einem Sonderflug aus Wuhan nach Frankreich zurückgekehrt sind, haben Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus. Es seien nun Tests geplant, teilte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Sonntagabend in Paris mit.

Die Flugpassagiere waren Sonntag auf dem Militärflughafen Istres bei Marseille angekommen. Sie verblieben zunächst auf dem Rollfeld, sagte Buzyn.

In der Maschine, die von Frankreich gechartert worden war, befanden sich gut 250 Passagiere, davon rund 64 Franzosen. Ein Teil der Passagiere reiste weiter. In Frankreich sind bisher sechs Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

LEBEN IN DER «ROTEN ZONE»: Eine Kaserne als Corona-Quarantänestation

GERMERSHEIM/FRANKFURT (dpa) - Wenige Stunden nach der Ankunft von rund 100 Deutschen und ihren Angehörigen in einer Kaserne in Rheinland-Pfalz wird bei zwei China-Rückkehrern das Corona-Virus nachgewiesen. Die Behörden sehen sich in ihrer Entscheidung zur zentralen Unterbringung bestätigt.

Die schlechte Nachricht aus Frankfurt erreicht den Quarantäne-Block 4 der Südpfalz-Kaserne in Germersheim am frühen Morgen. Während sich viele der 115 Rückkehrer aus China noch von den Strapazen der langen Reise erholen, isoliert das Deutsche Rote Kreuz zwei von ihnen. Die beiden Erwachsenen waren nach ihrer Ankunft mit einer Bundeswehrmaschine am Vortag in Frankfurt positiv auf das Corona-Virus getestet worden, das Ergebnis kam am Sonntag. «Gefasst» hätten sie auf den Befund reagiert, sagt ein Sprecher der Luftwaffe. Ein Spezialkrankenwagen bringt sie in das Uniklinikum Frankfurt.

Es sei richtig gewesen, dass man sich für eine zentrale Unterbringung der Rückkehrer entschieden habe, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag als Reaktion auf die Nachricht. Die Menschen würden in der Kaserne gut versorgt und medizinisch begleitet. 11 der insgesamt 126 aus China zurückgekehrten Passagiere waren sofort vom Flughafen Frankfurt aus in die Uniklinik der Stadt gekommen. Darunter waren ein Verdachtsfall, der sich nicht bestätigt hat, und zehn weitere Menschen. Es sei einigen einfach nicht gut gegangen, es sei eine sehr lange Reise gewesen, sagte Spahn, ohne konkrete Gründe zu nennen. Von den 11 Passagieren wurden bereits am Sonntag sieben in die Kaserne in Germersheim gebracht.

Erst Samstagnacht waren die 115 anderen Rückkehrer nach ihrer Reise über Helsinki und Frankfurt in Germersheim angekommen. Mit Mundschutz und in Bussen mit der Aufschrift «Sonderfahrt» passierten die Menschen aus der besonders von der neuen Lungenkrankheit betroffenen Stadt Wuhan die bewachten Tore der Südpfalz-Kaserne. Der Stützpunkt eines Luftwaffenausbildungsbataillons rund 100 Kilometer von Frankfurt entfernt gilt bei den Behörden als ideal für eine solche Quarantäne. Der Militärkomplex am Rande der Stadt mit rund 20.000 Einwohnern verfügt unter anderem über ein neues Gebäude mit geeigneten Räumen.

Tatsächlich glänzt der Quarantäne-Block vor Frische. «Das Gebäude wurde erst 2018 fertiggestellt», sagt Hauptmann Josef Vollmer vor dem Haus mit der aufgemalten Zahl 4. Der Bau war bisher unbewohnt. Jetzt ist ein kleiner Raum mit Etagenbett und ein Badezimmer mit Handtuchwärmer für zunächst zwei Wochen das «Zuhause» der Rückkehrer. Den Zimmern mit Internet, Kühlschrank und Flachbildfernseher ist der neue Zustand anzusehen. Das Verlassen des Gebäudes ist möglich, in einigem Abstand grenzt aber ein Zaun mit Sichtschutz das Areal ein.

Im Haus sollen sich die Rückkehrer mit Mundschutz bewegen und vor und nach Verlassen der Gemeinschaftsräume die Hände desinfizieren. Die Betreuerinnen und Betreuer tragen besondere Schutzmasken.

Dutzende Menschen auf begrenztem Raum: «Die größte Gefahr ist der Lagerkoller», hatte Michael Sieland vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) vor der Ankunft der Rückkehrer gesagt. Die Organisation ist vor Ort zuständig, auch für den Kontakt im Quarantäne-Block. «Die Betreuung in der roten Zone übernehmen 27 Freiwillige des DRK», sagte Sieland. «Wir wollen die Menschen beschäftigen, die wohl froh und erleichtert über die Rückkehr sind.» Für die etwa zwei Dutzend Kinder liege Spielzeug bereit. Die rote Zone bezeichnet den Quarantäne-Block und das eingezäunte Areal unmittelbar um dieses Gebäude. Sie ist abgesperrt und bleibt den Rückkehrern und den Betreuern vorbehalten.

Den Behörden ist anzumerken, dass sie diese schwierige Lage für die Rückkehrer so angenehm wie eben möglich gestalten wollen. In der Kaserne würden die Menschen, «die einiges durchgemacht haben», eine gute und angemessene Betreuung erhalten, ist die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sicher.

Die Menschen in der Kaserne sollen mehrmals erneut auf das Virus 2019-nCoV untersucht werden. Mindestens zwei Wochen sollen sie in Germersheim bleiben. Bis zu 14 Tage dauert die Inkubationszeit - die Frist von der möglichen Ansteckung bis zum Krankheitsausbruch.

Wird in dieser Zeit eine Infektion entdeckt, müssen nicht alle Rückkehrer automatisch länger bleiben. «Die Menschen werden in vier Gruppen eingeteilt. Wenn Merkmale einer Erkrankung auftauchen, muss nur die betroffene Gruppe bleiben - drei Gruppen können aber heimgehen», hatte Landrat Fritz Brechtel (CDU) angekündigt.

Und wie sehen die Bewohner der südpfälzischen Stadt die Quarantäne? Sprach man mit Menschen in den vergangenen Tagen, also vor Bekanntwerden der beiden Fälle, zeigten sich viele eher gelassen. Allerdings berichtete die Tageszeitung «Die Rheinpfalz» auch, dass in den örtlichen Apotheken die Verkaufszahlen für Mundschutz und Desinfektionsmittel in die Höhe geschnellt seien.

«Wir minimieren mit der Quarantäne das Risiko - es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme», sagte der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart am Samstag. Der CDU-Politiker ist Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesgesundheitsministerium. «Experten sagen: Das Virus ist nicht so aggressiv wie befürchtet. Die Gefahr für die deutsche Bevölkerung bleibt gering», meinte Gebhart.

DRK-Mann Sieland zufolge steht auch eine fahrbare Arztpraxis bereit. «Wir haben einen Arzt mit Ebola-Erfahrung - und wir haben unsere 27 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die freiwillig mit in Quarantäne gehen.» Einer von ihnen ist Oliver Talke. Dem 52-Jährigen aus dem Westerwald fiel die Entscheidung nach eigenen Angaben leicht. «Für solche Einsätze tragen wir das DRK-Zeichen auf dem Ärmel», sagt Talke an diesem grauen Februar-Tag.

Die Nachricht von den beiden Infizierten nur wenige Stunden nach dem Eintreffen der Rückkehrer sei zwar unerwartet, räumt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium ein. Aber alle Maßnahmen seien genau auf diese Situation ausgerichtet. Auf dem Areal ändere sich deshalb grundsätzlich nichts.

Die Kosten für die Quarantäne übernimmt laut Staatssekretär Gebhart der Bund. Auch die überwiegenden Kosten des Flugs der Maschine A310 «Kurt Schumacher» wird die Bundesregierung tragen. Die Passagiere müssen sich aber beteiligen, vermutlich müssen sie den Preis eines normalen Economy-Tickets von China nach Frankfurt bezahlen. «Wir sind sehr zufrieden», sagt Oberst Johannes Stamm von der Flugbereitschaft. Aus seiner Sicht gelte: «Mission accomplished» (Mission erfüllt).

Virus-Krise: Chinas Zentralbank pumpt 1,2 Billionen Yuan in den Markt

PEKING (dpa) - Chinas Notenbank stärkt das Finanzsystem des Landes in der Coronavirus-Krise mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze: Die Zentralbank stelle den Geschäftsbanken am Montag 1,2 Billionen Yuan (rund 156 Milliarden Euro) Liquidität zur Verfügung, kündigte das Institut am Sonntag an. Die Maßnahme solle die Funktionalität des chinesischen Geldmarktes und Bankensystems während der Epidemie sicherstellen, heißt es in der Mitteilung, die auf der Website der Notenbank veröffentlicht wurde.

Das Geld soll im Rahmen eines sogenannten Repo-Geschäfts fließen. Dabei hinterlegen Banken Wertpapiere als Sicherheiten. Laut dem Finanzdienst Bloomberg wäre die geplante Geldspritze die größte seit 2004.

Am Montag eröffnen die chinesischen Börsen nach dem Neujahrsfest wieder. Die Ausbreitung des Virus hatte den Börsen in den vergangenen Tagen weltweit gehörig zugesetzt.

Spahn: G7-Staaten wollen über Coronavirus beraten

BERLIN (dpa) - Die G7-Staaten wollen nach Darstellung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über ein einheitliches Vorgehen beim Coronavirus beraten. Spahn sagte am Sonntag in Berlin, er habe am Samstag mit dem US-Gesundheitsminister telefoniert, um zu einer gemeinsamen Einschätzung zu kommen. Sie hätten vereinbart, dass es eine Telefonkonferenz der G7-Gesundheitsminister geben solle. «Es bringt ja nichts, wenn ein Land alleine Maßnahmen ergreift, schon gar nicht in Europa.» Zu den G7 gehören neben Deutschland und den USA noch Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Großbritannien. Spahn sagte außerdem, man sei im Austausch mit den europäischen Partnern.