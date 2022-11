Von: Björn Jahner | 17.11.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Nächste Woche findet in Bangkok das Reitturnier „Princess's Cup Thailand“ statt, die erste Veranstaltung ihrer Art seit dem Ende der Pandemie.

Der diesjährige, vom Königshaus gesponserte internationale Reitwettbewerb findet vom 21. bis 27. November 2022 in der Royal Stable Unit of Thailand in Bangkok statt.

Der Minister für Tourismus und Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, teilte der Presse mit, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sirivannavari Nariratana Rajakanya die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hat und auch die Eröffnungsfeier am 21. November leiten wird.

Neun Teams aus acht Ländern und Gebieten nehmen an der diesjährigen Meisterschaft teil: Kambodscha, Chinesisch-Taipeh, die Philippinen, Malaysia, Singapur, Indonesien, Hongkong und Thailand. Das Königreich wird mit zwei Teams vertreten sein.

Der diesjährige Wettbewerb steht unter dem Motto „Together, We Are One“ (Gemeinsam sind wir eins) und soll die tiefe Verbundenheit zwischen Reitern und Pferden widerspiegeln. Ziel der Veranstaltung ist die Förderung des Reitsports als Leistungssport und die Intensivierung der Beziehungen zwischen Reitern und Vereinen aus verschiedenen Ländern.

Die Veranstaltung bietet auch Ausstellungen, einen Flohmarkt, Einzelhandelsprodukte und Food-Trucks für die Besucher. Die Turniere beginnen an allen Veranstaltungstagen um 09.00 Uhr und die Zuschauer können den Veranstaltungsort von der BTS-Station Sanam Pao aus erreichen. Der Eintritt ist frei.