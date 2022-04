Von: Björn Jahner | 09.04.22

PATTAYA: In Pattaya wird am Sonntag, 17. April 2022 und am Mittwoch, 20. April 2022 das „Kong Khao Pattaya Festival“ ausgerichtet. Dabei handelt es sich um eine traditionelle Reiszeremonie an Songkran.

Das Kong Khao Pattaya Festival ist eine traditionelle Tambun-Feier zur Begrüßung des thailändischen Neujahrs, bei der natürlich auch Spaß und Unterhaltung nicht zu kurz kommen. In diesem Jahr findet diese Zeremonie am 17. April im Wat Nong Yai-Tempel und am 20. April im Lan-Pho-Park stattfinden, um den lokalen Kulturtourismus zu fördern und die lokalen traditionellen Sportarten zu erhalten.

Am 17. April um 18.00 Uhr sind die Teilnehmer im Wat Nong Yai eingeladen, gemeinsam eine Sandpagode zu bauen, um sich selbst und ihre Familien zu segnen, und am 20. April gibt es im Lan-Pho-Park viele lustige, traditionelle Sportwettbewerbe wie Schleuderschießen und „Hoop Takraw“. Wer mitmachen möchte, kann sich am 20. April um 08.30 Uhr im Lan Pho Park einschreiben.

Auskunft unter der Rufnummer 038-253.130.