Von: Björn Jahner | 15.11.22

Reisfarmer in der zentralthailändischen Provinz Ayutthaya. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Regierung wird das Budget für das Reispreissubventionsprogramm im nächsten Jahr von 150 Milliarden Baht auf 66 Milliarden Baht kürzen. Mit der Maßnahme soll den steigenden Marktpreisen Rechnung getragen werden, teilte eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, der Presse.

So sollen am Premierminister Prayut Chan-o-cha und Handelsminister Jurin Laksanawisit zusammengetroffen sein und berieten Lösungen für das vierte Jahr des Reispreissubventionsprogramms, die dem Kabinett auf seiner Sitzung am Dienstag vorgelegt werden sollen.

Nach Aussage der Quelle hätten sich das Finanz- und das Handelsministerium auf die Kürzung des Budgets um rund 80 Milliarden Baht geeinigt. Die Haushaltskürzung soll jedoch keine Auswirkungen auf die Einnahmen der Farmer haben, da der Marktpreis für Reis gestiegen sei, erklärte die Quelle.

Folglich wird das Budget angepasst, wenn der Reispreis deutlich steigt und weniger Subventionen benötigt werden. Das Budget für das Reispreisgarantie soll laut der Quelle von 86,740 Mrd. Baht auf 18 Mrd. Baht gekürzt werden, entsprechend dem aktuellen Reispreis.

Darüber hinaus wird das Budget für die Kostensenkung und das Reismanagement für Landwirte zu 1.000 Baht pro Rai von 55,364 Mrd. Baht auf 40 Mrd. Baht reduziert. Die fehlenden 15 Mrd. Baht sollen stattdessen aus dem Reisministerium kommen.

Die Haushaltsänderungen sollen dem Kabinett am Dienstag zur Genehmigung vorgelegt werden, so die Quelle.