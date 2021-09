Reisezuschussprogramm soll Inlandstourismus ankurbeln

BANGKOK: Das Tourismus- und Sportministerium wird am kommenden Freitag (24. September 2021) die dritte Phase des Tourismusförderungsprogramms „Rao Tiew Duay Kan“ („Wir reisen gemeinsam“) einleiten, im Rahmen dessen zwei Millionen Einheimische, die eine Inlandsreise planen, Hotel- und Flugpreisermäßigungen sowie für Verpflegungsgutscheine zur Verfügung gestellt werden.

Nach Aussage von Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn erhalten Interessierte weitere Informationen unter เราเที่ยวด้วยกัน.com. Die Reisekostenbezuschussung gilt für Inlandsreisen ab dem 15. Oktober dieses Jahres bis Anfang nächsten Jahres. Er fügte hinzu, dass die thailändische Tourismusbehörde (TAT) das Reisebezuschussungsprogramm ursprünglich bis Februar nächsten Jahres verlängern wollte, was jedoch vom Kabinett abgelehnt wurde.

Die Teilnahme an dem Programm steht nur thailändischen Staatsbürgern ab 18 Jahre offen. Sie erhalten einen Preisnachlass in Höhe von 40 Prozent auf den Übernachtungspreis, jedoch darf der Zimmerpreis 3.000 Baht pro Nacht nicht übersteigen. Gleiches gilt für die Bezuschussung von Flugticktes: 40 Prozent Preisnachlass bei Flugtickets, deren Preis 3.000 Baht nicht übersteigt. Für die Verpflegung stehen zudem Gutscheine in Höhe von 600 Baht pro Tag zur Verfügung.