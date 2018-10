Reiseziel chinesischer Urlauber: Japan überholt Thailand

Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.18

BANGKOK: Japan hat Thailand als Reiseziel der Chinesen zur Goldenen Woche überholt. Das berichtet Ctrip.com, eine der größten Reise-Websites in China.



Dies ist das erste Mal, dass Thailand für die einwöchigen Ferien, in denen mindestens sieben Millionen Chinesen ins Ausland reisen, seinen Top-Destinationsstatus an Japan verloren hat. Die chinesische Botschaft in Bangkok hat eine Reiseberatung für Chinesen herausgegeben, die beabsichtigen, während der Urlaubswoche bei "unbeständigen Wetterbedingungen und hohen Meereswellen“ Phuket, Phang-nga und Krabi zu besuchen. Die südlichen Provinzen sind die drei beliebtesten Reiseziele für chinesische Besucher in Thailand. Die Reiseberatung ist teilweise eine Reaktion auf die Tourbootkatastrophe im Juli in Phuket, bei der 47 chinesische Touristen ertranken, als ihr Schiff in rauem Wasser kenterte.

Kongsak Khuphongsakorn, Präsident des Southern Chapters der Thai Hotels Association, sagte indessen, die Zahl der Hotelbuchungen chinesischer Touristen, die während der Goldenen Woche nach Südthailand reisen, sei auf das übliche Niveau gestiegen, nachdem die Buchungen im vergangenen Monat um 10 und 12 Prozent gefallen seien.