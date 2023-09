Von: Björn Jahner | 30.09.23

BANGKOK: Die thailändischen Reisexporte sind im Vergleich zu vor zehn Jahren, als Thailand zu den drei einzigen großen Reisexporteuren der Welt gehörte, erheblich zurückgegangen, so Intelligence Research Consultant Co Ltd (IRC) am Freitag (29. September 2023).

„Vor zehn Jahren waren Indien, Vietnam und Thailand mit einem gemeinsamen Marktanteil von 72 Prozent die weltweit führenden Reisexporteure“, so Associate Professor Aat Pisanwanich, Berater bei IRC.

„Heute sind mehrere neue Wettbewerber aufgetaucht, darunter Pakistan, Myanmar, die Vereinigten Staaten, China, Kambodscha, Brasilien und Uruguay“, sagte er. Diese Reis-Exporteure haben den Marktanteil des Trios der Giganten schrittweise auf 65 Prozent reduziert.

Indien bleibe mit 37 Prozent Marktanteil an der Spitze, während Thailand und Vietnam mit jeweils etwa 14 Prozent Marktanteil um den zweiten Platz kämpften.

In den vergangenen fünf Jahren sei das Exportvolumen sowohl Thailands als auch Vietnams gesunken, während das von Indien und anderen Ländern gestiegen sei, so Aat.

„Thailändischer Reis hat fünf große Exportmärkte: den Nahen Osten, Afrika, Asien, die ASEAN und Europa", sagte er. "In den letzten fünf Jahren kann die Marktstruktur als ‚zwei Schritte vor und drei Schritte zurück‘ beschrieben werden.“

Aat erklärte, dass nur zwei der Exportmärkte in den letzten fünf Jahren gewachsen sind, nämlich Afrika und Europa. Drei andere Märkte - der Nahe Osten, Asien und die ASEAN-Staaten -, auf die früher 70 Prozent der Exporte entfielen, sind dagegen geschrumpft.

Der Nahe Osten, der früher 60 Prozent der thailändischen Reisexporte ausmachte, ist auf 25 Prozent geschrumpft, nachdem mehrere Käufer auf Reis aus Indien umgestiegen sind. Inzwischen sind auch mehr Kunden aus Asien und den ASEAN-Staaten auf Reis aus Vietnam und inländisch angebauten Reis umgestiegen.

„Die thailändischen Reisausfuhren erreichten 2017 mit 11 Millionen Tonnen ihren Höhepunkt und fielen dann auf 5 Millionen Tonnen im Jahr 2020“, sagte Aat. „Die Preise für thailändischen Reis sind auf allen Märkten niedriger als die von Indien und Vietnam, aber seit 2018 ist das Exportvolumen Indiens dramatisch von 10 Millionen Tonnen auf 18 Millionen Tonnen im Jahr 2022 angestiegen“, fügte er hinzu.

Aat sagte, dass Thailand zwischen steigenden Reisproduktionskosten und dem harten Wettbewerb durch neue und bestehende Konkurrenten gefangen ist.

„Um mit den Konkurrenten mithalten zu können, müssen wir die Strategie für das gesamte System der Reisproduktion und des Exports für die nächsten 10 Jahre überdenken“, sagte er.

Chukiat Opaswong, Ehrenpräsident des thailändischen Verbandes der Reisexporteure, sagte, dass die Gesamtexporte von Reis im Jahr 2023 schätzungsweise 8 Millionen Tonnen erreichen werden, was der höchsten Zahl seit fünf Jahren entspricht.

Zu den Faktoren, die zur Erreichung dieses Ziels beitragen werden, gehören die steigende weltweite Nachfrage angesichts der befürchteten Auswirkungen von El Nino und das indische Exportverbot für Nicht-Basmati-Reis, um die heimischen Reisvorräte aufzustocken, so Chukiat.