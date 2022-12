Von: Björn Jahner | 29.12.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Starke Verkehrsbehinderungen signalisierten am Dienstag den Beginn der Neujahrsreisesaison, wenn viele Menschen aus dem Großraum Bangkok in ihre Heimatprovinzen im Norden und Nordosten des Landes strömen, wo sie ihre Familien besuchen.

Auf dem Highway Nr. 304 (Suwinthawong Road), der von Prachin Buris Bezirk Si Mahosot nach Nakhon Ratchasima führt, kam es am Dienstagabend zu Staus.

Der Verkehr war von der Khao Hin Son-Kreuzung im Bezirk Si Maha Phot durch die Bezirke Kabin Buri und Na Di zum Stillstand gekommen.

Staus gab es auch an der Sam-Thahan-Kreuzung im Bezirk Kabin Buri, wo die Fahrzeuge vor dem Kabin Buri fast Hospital zum Stillstand kamen. Der Verkehrsfluss wurde durch Fahrzeuge behinderet, die etwa 200 Meter vor der Kreuzung eine Tankstelle verließen, an der viele Autofahrer eine Pause einlegten.

Staus bildeten sich auch etwa 10 Kilometer weiter an der Ban-Khok-Kreuzung.

Die Verkehrspolizei in Si Maha Phot und Kabin Buri rechnete damit, dass die Staus am Mittwochabend noch schlimmer werden würden.

Andernorts meldete die Polizei am Mittwoch Staus auf den nördlichen Fahrbahnen des Asia Highway in der Provinz Ayutthaya. Im Bezirk Bang Pa-in hatte sich der Verkehrsfluss am Mittwochmorgen erheblich verlangsamt.

Nach Angaben der Polizei floss der Verkehr deutlich langsamer, aber dennoch mit konstanter Geschwindigkeit. An den Wendebrücken und den Verbindungsstraßen zum Highway 356 bei Kilometerstein 14 in Bang Pa-in bildeten sich jedoch Staus. Der Highway 356 dient als Umleitungsroute, die Staus in Suphanburi entgegenwirken soll.

Die Verkehrspolizei rechnet damit, dass sich die Verkehrssituation am Abend des Donnerstags, dem letzten Arbeitstag des Jahres für viele Unternehmen, noch verschärfen wird.

Die Polizei will Straßenverkehrsüberwachung vom 29. Dezember 2022 bis zum 4. Januar 2023 verstärken und die Sicherheit an den so genannten „sieben gefährlichen Tagen“ erhöhen.