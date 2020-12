BANGKOK: Reiseveranstalter haben die Regierung aufgefordert, die Grenzkontrollen zu verschärfen und mehr Covid-19-Tests durchzuführen. Neben den Bemühungen, die Grenzen zu kontrollieren, müsse die Regierung auch strengere Maßnahmen gegen die Schlepperbanden ergreifen, die illegale Wanderarbeiter ins Land bringen, sagte Thanapol Cheewarattanaporn, Präsident der Association of Domestic Travel (ADT).

Ein hohes Testaufkommen sollte sicherstellen, dass sich die vom Seafoodmarkt in Samut Sakhon ausgehenden Covid-19-Infektionen nicht weiter ausbreiten und dazu beitragen, die Stimmung im lokalen Tourismus zu verbessern. Touristen hätten bereits Reisen abgesagt.

Laut Udom Srimahachota, Geschäftsführer des Baan Talay Dao Resorts und Vizepräsident der westlichen Thai Hotels Association, hat der Virenausbruch in Samut Sakhon sowohl Touristen als auch Firmengruppen dazu veranlasst, Hotelbuchungen in Hua Hin für den Rest des Dezembers zu stornieren oder zu verschieben. Aufgrund der neuen lokalen Covid-19-Fälle werde die Hotelbelegungsrate in Hua Hin in diesem Monat wahrscheinlich nur bei 30 Prozent liegen, statt der erwarteten 50 bis 60 Prozent.