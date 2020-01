Von: Redaktion DER FARANG | 11.01.20

SRI RACHA: Eine Reisetasche mit dem Leichnam einer tätowierten, etwa 30 Jahre alten Frau unbekannter Nationalität wurde am Freitagabend in Sri Racha bei Chonburi an den Strand gespült.

Die Frau, deren Handgelenke und Knöchel mit einem schwarzen Kabelbinder und einer grünen Schnur gefesselt waren, wurde brutal getötet, berichtete Oberstleutnant Kirksil Buracharoen, stellvertretender Superintendent der Polizeistation Sri Racha. Ihr Kopf war in gelbe Klebebänder gewickelt und von einer schwarzen Plastiktüte bedeckt. Die Leiche war in eine rot-schwarze Reisetasche der Marke Rip Curl gestopft worden, die ihren Rücken nicht ganz bedeckte.



Die Frau war zwischen 160 und 165 cm groß und trug ein Hemd, schwarze Shorts und weiße Laufschuhe der Marke Asics. Auf ihrer linken Schulter waren rote Tätowierungen und auf ihrem rechten inneren Knöchel schwarze Tätowierungen zu sehen. Die Polizei stellte weiter fest, dass die Frau schwanger war. Ein Arzt glaubte, sie sei mindestens zwei Tage zuvor gestorben. An der Leiche wurden keine Ausweispapiere gefunden. Gerichtsmediziner sammelten Beweise und Fingerabdrücke, um die Nationalität der Toten festzustellen. Die Leiche wurde zur Obduktion an das Institut für Forensische Medizin geschickt.