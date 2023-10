Von: Björn Jahner | 16.10.23

BANGKOK: Die thailändischen Reisexporteure werden voraussichtlich von dem von Indien verhängten Exportverbot für alle Reissorten außer Basmati profitieren, das voraussichtlich bis mindestens Anfang nächsten Jahres andauern wird, so das Fazit der Jahrestagung des Thailändischen Reismühlenverbandes.

Nach der Sitzung sagte der Präsident des Verbandes, Rangsan Sabaimuang, dass die Mitglieder über die Produktions- und Marktsituation vor der bevorstehenden Reisernte in den nächsten ein bis zwei Monaten berichtet hätten und zu dem Schluss gekommen seien, dass diese stabil bleiben werde, obwohl aufgrund der Dürre und der Auswirkungen des El-Niño-Phänomens ein leichter Rückgang der Jasminreis-Produktion in der Zentralebene des Landes erwartet werde.

In der nordöstlichen Region, wo hauptsächlich Jasminreis und Klebreis angebaut werden, waren die Niederschläge insgesamt gut, und es wird mit einer normalen Ernte gerechnet. Die Preissituation hängt jedoch von der Entscheidung der Regierung ab, ob die Genehmigung der verzögerten Exportkreditprojekte erteilt wird. Diese Genehmigung wird als positiv angesehen, da die gleichzeitige Ernte der Landwirte zu Preisschwankungen führen könnte. Obwohl einige Finanzinstitute die Kreditvergabe an Reismühlen einschränken, haben die Mitglieder des Thailändischen Reismühlenverbandes ihre Bereitschaft bekräftigt, in der kommenden Erntesaison Reis von den Landwirten zu kaufen.

Rangsan fügte hinzu, dass der Verband Natthakit Khongthip, den Generaldirektor der Reisabteilung, eingeladen habe, auf der Sitzung einen Vortrag über „Aktuelle Reissorten in Thailand“ zu halten. Er teilte den Mitgliedern mit, dass sich der Entwicklungsprozess von Reissorten zusammen mit der Verfügbarkeit von Werkzeugen und Ausrüstung verbessert habe, was zu einem kürzeren Zeitrahmen für die Entwicklung neuer Sorten führe. Das künftige Konzept für die Entwicklung von Reissorten besteht darin, sie auf bestimmte Regionen zuzuschneiden und einen „zonenspezifischen Anbau“ zu fördern, um den Bedürfnissen der Landwirte gerecht zu werden. Der Verband hat außerdem vorgeschlagen, dass die Abteilung für Reisentwicklung dafür sorgt, dass die physischen Unterschiede zwischen den Reissorten leicht zu erkennen sind.