Reisende sorgen sich um die Umwelt

Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Die negativen Auswirkungen des Massentourismus auf die Umwelt sind laut der Agoda-Umfrage „Sustainable Travel Trends“ die derzeit größte Sorge von Reisenden.

Die Umfrage, an der sich 18.327 Personen beteiligten, hatte zum Ergebnis, dass sich Touristen über verschmutzte Strände und Wasserwege, Abholzung, Energieineffizienz sowie Einwegplastikmüll in Unterkünften sorgen. Die Befragten sind der Meinung, dass Regierungen (26 Prozent) die verantwortungsvollste Organisation für eine positive Umweltentwicklung in der Reisebranche sind, gefolgt von Tourismusbehörden (23 Prozent), Einzelpersonen (20 Prozent), Reiseveranstaltern (9 Prozent) sowie Hotels und Unterkünfte (8 Prozent).



Auf die Frage nach Ihrem eigenen Beitrag zum Umweltschutz antworteten die Umfrageteilnehmer, dass sie sich um die Reduzierung ihrer Müllmenge bemühen, indem sie weniger Einwegplastik verwenden, Klimaanlage und Licht beim Verlassen ihres Zimmers ausschalten und bei der Buchung umweltfreundliche Unterkünfte bevorzugen.