BANGKOK. Seit Dienstag ist die Bewegungsfreiheit der Menschen in den 13 als dunkelrot klassifizierten Provinzen stark eingeschränkt. Laut Dr. Taweesilp Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), sind Beamte an Kontrollpunkten rund um die Uhr im Einsatz. Motorisierte, die diese Kontrollpunkte passieren wollen, müssen die erforderlichen Dokumente vorzeigen, einschließlich des QR-Codes, wenn sie sich bei https://covid-19.in.th registriert haben.

Die Bewegungsfreiheit der Menschen in den 13 Provinzen ist bis mindestens 2. August eingeschränkt, während diejenigen, die die dunkelroten Zonen besuchen wollen, einen triftigen Grund haben müssen und bei der Einreise kontrolliert werden.

Diese 13 Provinzen umfassen Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Chonburi, Chachoengsao, Ayutthaya und die südlichsten Provinzen Narathiwat, Pattani, Songkhla und Yala. Die Bevölkerung in diesen Zonen mit maximaler Kontrolle wird dringend gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten und unnötige Reisen zu vermeiden. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 4 Uhr.

„Wir werden in den nächsten 14 Tagen Vollgas geben", betonte Dr. Taweesilp. Der Anstieg der Infektionen vor allem in den dunkelroten Provinzen müsse zurückgehen. Unter Berufung auf Hochrechnungen der Fakultät für Umwelt- und Ressourcenstudien der Mahidol- Universität würde die tägliche Zahl der Covid-Fälle auf fast 32.000 ansteigen, wenn keine Maßnahmen ergriffen würden.