Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.18

Demonstration gegen illegale Reiseleiter auf Phuket. Foto: The Thaiger

PHUKET: Etwa 100 Reiseleiter haben am Freitag vor dem Verwaltungsgebäude der Provinz gegen ausländische Reiseleiter demonstriert, die ihnen die Jobs wegnehmen.

Die Demonstranten überreichten Vize-Gouverneur Tanyawat Chanpinit eine Petition, in der sie um Fairness in der Sache baten. Der Präsident der Andaman Tour Guide Association, Krit Thepbamrung, führte den Protest an und sagte: „Wir fordern rechtliche Schritte gegen illegale ausländische Reiseleiter, die Thais den Beruf stehlen. Dieses Problem sei seit über zehn Jahren bekannt. Beamte prüften ausschließlich die legalen thailändischen Reiseleiter, nicht aber die illegalen.“