MAHA SAHAKHAM: Am Montag (24. April 2023) verunglückte in der Nordostprovinz Maha Sahakham in den frühen Morgenstunden ein Reisebus auf regennasser Fahrbahn. Eine Person kam bei dem Unfall ums Leben, 40 weitere Personen wurden verletzt. Der Busfahrer flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte vom Unfallort, berichtet das Nachrichtenportal The Thaiger.

Die Beamten der Polizeistation Rat Charoen wurden um 00.05 Uhr darüber informiert, dass ein Reisebus der Thai Sriram Company, der von Ubon Ratchathani nach Bangkok unterwegs war, auf dem Highway 202 in der Nähe der Abzweigung vor dem Dorf Ban Nong Hi im Unterbezirk Mueang Tao im Bezirk Phayakkhaphum Phisai die Kontrolle verloren hatte und gegen einen Laternenpfahl geprallt war.

Die Polizei eilte mit Rettungskräften der Mueang Tao Subdistrict Organisation, der Nadoon Rescue Unit und der Phayak Rescue Unit zum Unfallort.

Die Rettungskräfte halfen den eingeklemmten Fahrgästen nach und nach aus dem Bus, der auf der Seite liegend im Graben in der Mitte der Autobahn gefunden wurde.

Viele Menschen wurden verletzt: 20 wurden zur Behandlung in das Phayakkhaphun Phisai Hospital gebracht, 10 in das Pathumrat Hospital in der Provinz Roi Et, und 8 Personen wurden in das Kasetvisai Hospital in der Provinz Roi Et gebracht. Die übrigen verletzten Passagiere wollten nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Vom Busfahrer, der nach dem Unfall geflüchtet war, fehlte jede Spur. Die Polizei erklärte, dass sie auf der Suche nach dem Fahrer sei und ihre Ermittlungen aufgenommen habe.

Zeugen berichteten, dass zum Zeitpunkt des Unfalls schlechte Sicht und starker Regen herrschten. Der Fahrer verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Laternenpfahl, wodurch der Reisebus auf die Seite und in den Graben zwischen den Fahrbahnen geschleudert wurde.