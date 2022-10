SAMUT SONGKHRAM: 21 Passagiere rannten um ihr Leben, nachdem ein Reifen eines Reisebusses auf der Strecke Ubon Ratchathani–Phuket am Freitag (21. Oktober 2022) in den frühen Morgenstunden auf der Rama 2 Road explodiert war und den Bus in Brand gesetzt hatte.

Beamte der Polizeistation des Unterbezirks Yi San und Feuerwehrleute trafen gegen 4.30 Uhr am Unfallort im Bezirk Amphawa in der Provinz Samut Songkram ein, nachdem sie über den Explosionsvorfall informiert worden waren. Als sie eintrafen, sahen sie Dutzende von Fahrgästen aus dem Fahrzeug fliehen, während ein Erdgastank unter dem Bus in Flammen aufging.

Die Feuerwehrleute konnten den Brand nach etwa 45 Minuten löschen. Es wurden weder Verletzte noch Tote gemeldet.

Der Busfahrer Prasert Siripru, 59, sagte den Beamten, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls mit 21 Fahrgästen an Bord von Ubon Ratchathani aus in Richtung Phuket unterwegs war. Die meisten von ihnen schliefen. Während der Fahrt soll der rechte Hinterreifen geplatzt sein, so dass er den Bus sofort am Straßenrand stoppte und den Reifen überprüfte.

Als er entdeckte, dass hinter dem geplatzten Reifen ein Brand entfachte, der sich schnell ausbreitete, forderte er alle Fahrgäste auf, den Bus zu verlassen, und rief die Polizei und die Feuerwehr. Die Ursache des Brandes wird derzeit untersucht.