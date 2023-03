KOH SAMUI: Lokale Reiseveranstalter auf Koh Samui fordern mehr Direktflüge auf die Insel im südlichen Golf von Thailand sowie eine Verbesserung der Infrastruktur und des Tourismusangebots, da die Branche nach der Pandemie auf dem Weg der Besserung ist.

Der Präsident der Tourism Association of Koh Samui, Ratchaporn Poolsawadee, sagte gegenüber der Presse, dass nur 70 Prozent der unabhängigen Hotels mit einem Drei- oder Vier-Sterne-Rating nach der Pandemie den Betrieb wieder aufgenommen haben, da sie im Vergleich zu Hotels, die von einer internationalen Kette betrieben werden, unter Liquiditätsengpässen leiden. Er fügte hinzu, dass die Kosten für die Wiederaufnahme des Hotelbetriebs in einigen Fällen so hoch sein könnten wie die Gründung eines neuen Unternehmens.

Laut Khun Ratchaporn ist die Zahl der Flüge auf die Insel derzeit auf 30 bis 44 pro Tag beschränkt, was weniger ist als die 50 Flüge pro Tag vor der Pandemie, was das Potenzial des Marktes einschränkt. Diesen Monat wurden die ersten chinesischen Gruppen mit Charterflügen aus Chengdu auf Koh Samui begrüßt. Die teuren Flugpreise bedeuten jedoch, dass die meisten chinesischen Touristen derzeit wahrscheinlich Individualreisende sind.

Er forderte den öffentlichen Sektor auf, Sicherheitsmaßnahmen für Touristen zu ergreifen, einschließlich der Verhinderung von Taxibetrug und Verkehrsunfällen, und rief zum Bau von öffentlichen Nahverkehrssystemen auf, die in Zukunft neue Investitionen anziehen könnten.

Nach Aussage von Surat Thanis Gouverneur Vijvut Tjinto erwarte die Provinz, dass die Zahl der Touristenankünfte auf Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao in diesem Jahr wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen werde, und zwar aufgrund des Nachholbedarfs internationaler Reisender und einer allmählichen Zunahme der Flüge nach Koh Samui und Surat Thani.

Gouverneur Vijvut sagte, dass die Provinz jetzt mit dem Arbeitsministerium zusammenarbeitet, um Mitarbeiter, die während der Pandemie die Branche verlassen haben, wieder einzustellen, um den Mangel an Arbeitskräften zu beheben. Er fügte hinzu, dass Surat Thani Sicherheitsstandards einhält und Sicherheitsdienste für Touristen anbietet, unter anderem bei den berühmten Vollmondpartys auf Koh Phangan.