BANGKOK: Die Abteilung für Wirtschaftsförderung erwartet in diesem Jahr ein Wachstum in der Hotel- und Reiseveranstalterbranche, nachdem die Einnahmen während der Pandemie zwei Jahre lang massiv zurückgegangen waren.

In seinem jüngsten Bericht erklärte die Behörde, dass die kombinierten Einnahmen dieser beiden Geschäftszweige von 123,79 Milliarden im Jahr 2019 um 70,42 Prozent auf 36,42 Milliarden im Jahr 2020 und erneut um 61,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 14,25 Milliarden Baht im Jahr 2021 sanken.

Das Ministerium führte diesen Rückgang auf die Covid-19-Pandemie und die Schließung des Landes für ausländische Reisende zurück.

Für dieses Jahr ist das Ministerium jedoch zuversichtlich, dass die beiden Branchen wachsen werden, zumal mehrere Indikatoren auf einen Aufwärtstrend im Reiseverkehr hindeuten.

In dem Bericht wird auch eine Prognose der University of Thai Chamber of Commerce zitiert, wonach in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit 6 bis 8 Millionen Touristen zu rechnen ist, die Thailand besuchen und Einnahmen von bis zu 50 Milliarden Baht pro Monat generieren werden.

Ein weiterer Indikator sei die Registrierung neuer Tourismus- und Hotelbuchungsunternehmen in diesem Jahr, heißt es in dem Bericht.

Von Januar bis Juli dieses Jahres wurden 549 neue tourismusbezogene Unternehmen mit einem Kapital von 988,53 Millionen registriert, was einen Anstieg von 169,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Dem Bericht zufolge sind die Aufhebung der Reisebeschränkungen und die Tatsache, dass Thailand über Reiseziele verfügt, die das ganze Jahr über besucht werden können, Faktoren, die die Zahl der ausländischen Besucher und die Reisefreudigkeit der Einheimischen fördern und damit das Wachstum der damit verbundenen Unternehmen ankurbeln werden.