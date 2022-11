Reise zum Mond

Eine «Space Launch System»-Rakete startet am Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Nach monatelangen Verschiebungen ist die krisengeplagte Nasa-Mondmission «Artemis 1» am Mittwoch zu einem ersten Teststart aufgebrochen. Foto: Chris O'meara/Ap/dpa

CAPE CANAVERAL: Gut ein halbes Jahrhundert nach der letzten Mondlandung von Nasa-Astronauten wollen die USA bald wieder Menschen auf den Erdtrabanten bringen. Dann soll auch eine der letzten Männerbastionen fallen. Denn Frauen haben inzwischen zwar auch das All erobert, aber auf dem Mond war noch keine. Ein Blick in die Geschichte:

1957: Mit «Sputnik 1» schießt die Sowjetunion den ersten künstlichen Satelliten ins All. Bald darauf umkreist die Hündin «Laika» an Bord von «Sputnik 2» die Erde.

1961: Der Russe Juri Gagarin ist der erste Mensch im All, als erster Amerikaner folgt Alan Shepard an Bord einer «Mercury»-Raumkapsel. US-Präsident John F. Kennedy kündigt an, schon bald werde ein Amerikaner auf dem Mond landen.

1963: Als erste Frau wird die Russin Valentina Tereschkova ins All geschickt. Die Kosmonautin umrundet an Bord des Raumschiffs «Wostok 6» die Erde 49 Mal.

1965: Als erster Mensch schwebt der Russe Alexej Leonow zehn Minuten frei im All. An Bord von «Gemini IV» unternimmt Edward White den ersten Weltraumspaziergang eines US-Astronauten.

1966: Die sowjetische Mondfähre «Luna 9» setzt auf dem Erdtrabanten auf. Es ist die erste kontrolliert abgebremste Landung auf dem Mond.

1968: Als erste bemannte Mission startet «Apollo 8» mit drei Astronauten an Bord und umrundet den Mond.

Juli 1969: «Apollo 11»-Kommandant Neil Armstrong (USA) setzt als erster Mensch seinen Fuß auf die Oberfläche des Mondes und schreibt Geschichte.

November 1969: Wenige Monate später gelingt der Besatzung von «Apollo 12» die zweite Landung. Diesmal betreten Charles Conrad und Alan Bean den Mond.

1971/72: Vier Missionen folgen - bis im Dezember 1972 die Fähre von «Apollo 17» als bislang letztes bemanntes Raumschiff den Mond erreicht. Insgesamt haben 12 Menschen den Mond betreten - jeder von ihnen ein männlicher, weißer US-Amerikaner.

1983: Für die USA startet erstmals eine Frau ins All. Die 32-jährige Sally Ride ist Teil der fünfköpfigen Crew der US-Weltraumfähre «Challenger». Inzwischen haben Dutzende Frauen vieler Nationen an Weltraummissionen teilgenommen - zuletzt die US-Astronautin Kayla Barron, die zusammen mit dem Deutschen Matthias Maurer an Bord der Weltraumstation ISS arbeitete.

2019: Der damalige US-Vizepräsident Mike Pence kündigt an, dass die USA wieder Astronauten zum Mond schicken wollen: «Die erste Frau und der nächste Mann auf dem Mond werden beide amerikanische Astronauten sein, die mit amerikanischen Raketen von amerikanischem Boden abgehoben sind.» Das Zieldatum 2024 wurde inzwischen aber auf 2025 verschoben.