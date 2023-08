BANGKOK: Die Buslinie 53 in Bangkok ist eine faszinierende Zeitreise durch die Altstadt. Vorbei am Großen Palast und dem majestätischen Wat Pho bietet sie Einblicke in die reiche Geschichte Thailands. Während moderne Gebäude emporragen, bewahrt die Route das kulturelle Erbe. Ein Kaleidoskop aus Eindrücken und eine Hommage an Bangkoks Identität. Die Buslinie 53 verbindet Vergangenheit und Zukunft.

Für Reisende, die die reiche Geschichte und Kultur der thailändischen Hauptstadt auf eigene Faust erleben möchten, ist die Buslinie Nr. 53 eine spannende Transportalternative. Mit einem erschwinglichen Preis von nur 8 Baht pro Fahrt ist dies zweifellos die günstigste Möglichkeit, die versteckten Schätze dieser pulsierenden Stadt zu erkunden.

Die Bangkok Tourism Division hat kürzlich eine informative Karte über die öffentliche Buslinie herausgegeben, die an vielen bekannten Touristenattraktionen in der Altstadt Bangkoks hält.

Es ist der Geheimtipp für Individualreisende, die Bangkok auf eigene Faust entdecken möchten: Eine abenteuerliche Rundfahrt durch die Altstadt mit dem öffentlichen Bus Nr. 53. Foto: Marc / Adobe Stock

Die Reise beginnt an der MRT-Station Hua Lamphong, einem Verkehrsknotenpunkt und idealen Startpunkt für alle, die sich auf das Abenteuer begeben möchten.

Rundfahrt mit einer Zeitmaschine

Die erste Station auf der Route ist das Nationalmuseum, Phra Nakhon, ein architektonisches Meisterwerk und Heimat einer der umfangreichs­ten Sammlungen von Kunst und Artefakten in Südostasien. Es ist von Mittwoch bis Sonntag von 08.30 bis 16.30 Uhr geöffnet, und der Eintritt kostet 30 Baht für Thailänder und 200 Baht für Ausländer.

Das Nationalmuseum (1. Stopp) zeigt Thailands reiche Kulturgeschichte mit beeindruckenden Artefakten. Foto: pipop_b / Adobe Stock

Von dort aus geht es weiter zur beeindruckenden Festung Phra Sumen, einem historischen Wahrzeichen, das einst die Stadtmauern von Bangkok schützte. Die Festung ist täglich von 05.00 bis 21.00 Uhr für Besucher geöffnet und der Eintritt ist kostenlos.

Nächster Halt: Pipit Bang­lamphu, ein verstecktes Juwel inmitten der belebten Straßen. Dieses charmante Museum präsentiert traditionelle thailändische Marionetten und ist von Dienstag bis Sonntag von 08.30 bis 16.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Thailänder und Ausländer 30 Baht.

Spirituelle Zwischenstopps

Kulturelle Erfahrungen erwarten die Rundreisenden beim nächsten Zwischenstopp, dem Wat Bowonniwet Vihara Ratchaworawihan, einem buddhistischen Tempel von großer spiritueller Bedeutung. Er ist täglich von 06.00 bis 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Essen wie ein Local: Der Nang Loeng Market bietet authentische Atmosphäre, Street-Food und vieles mehr. Foto: Behindthemirror / Adobe Stock

Die Reise wird fortgesetzt mit einem Halt am Wat Intharawihan, einem weiteren atemberaubenden Tempel, der täglich von 8.30 bis 20.00 Uhr für Besucher zugänglich ist. Auch hier ist der Eintritt kostenlos.

Nach dem Erkunden der kulturellen Schätze der Altstadt sollte man sich unbedingt eine kulinarische Pause auf dem Nang-Loeng-Markt gönnen, der von Montag bis Samstag von 08.00 bis 15.00 Uhr und sonntags von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet ist. Hier finden Sie eine Vielzahl von Leckereien und lokalen Köstlichkeiten.

Von dort aus geht es weiter zum Bobae-Markt, einem lebhaften Handelsplatz, der montags bis freitags von 11.00 bis 18.00 Uhr und samstags bis sonntags bis 12.00 Uhr geöffnet ist. Hier können Urlauber Souvenirs und Kleidung zu günstigen Preisen ergattern.

Die Karte der Bangkok Tourism Division zeigt eine Übersicht zu allen Haltstellen und Attraktionen in der Altstadt Bangkoks, an denen der Bus Nr. 53 stoppt. Foto: Bangkok Tourism Division

Der nächste Halt findet am majestätischen Wat Thepsirintrawat Ratchaworawihan (Wat Debsirin) statt, der von Montag bis Samstag von 8.00 bis 17.00 Uhr für Besucher geöffnet ist. Der Eintritt ist frei, und die prächtige Architektur des Tempels wird Sie zweifellos beeindrucken.

Im Wat Traimit thront ein goldener Buddha. Foto: Marco Taliani / Adobe Stock

Das letzte Ziel vor der Mittagspause ist der Wat Traimit Wittayaram Worawihan (Wat Traimit), ein Tempel, der ein erstaunliches Geheimnis birgt – eine massiv vergoldete Buddha-Statue. Der Tempel ist täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr zugänglich und der Eintritt beträgt 100 Baht für Ausländer, während Thailänder freien Eintritt haben.

Chinesischer Mikrokosmos

Der Nachmittag führt die Busreisenden in das berühmte Chinatown von Bangkok, Yaowarat. Dieser quirlige Markt ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet, montags jedoch geschlossen. Die Geschäfte laden zum Bummeln und Stöbern ein und bieten eine Fülle von Produkten und Street Food.

Anschließend lohnt es sich, in die lebendige Atmosphäre des Sampeng-Marktes einzutauchen, der täglich von 08.00 bis 17.00 Uhr geöffnet ist. Hier können Touristen die lokale Handwerkskunst bewundern und einzigartige Souvenirs mit nach Hause nehmen.

Bevor die Rundreise endet, können Urlauber noch den Phahurat-Markt besuchen, der täglich von 07.00 bis 16.00 Uhr geöffnet ist und als kleines indisches Viertel bekannt ist. Dieser farbenfrohe Markt bietet eine Vielzahl von Stoffen, Gewürzen und indischen Delikatessen.

Chinatown: Geschäftige Straßen und köstliches Streetfood in einem lebendigen kulturellen Schmelztiegel. Foto: SeanPavonePhoto / Adobe Sto

Lebendige Farben und Düfte genießen

Schließlich erreicht der Bus den berühmten Pak Khlong Talat, den Blumenmarkt von Bangkok, der 24 Stunden am Tag geöffnet ist. Hier können die Besucher sich inmitten eines Blütenmeeres verlieren und die lebendigen Farben und Düfte der Blumen genießen.

Die letzte Station ist der atemberaubende Wat Phra Chetuphon Wimol Mangkalaram Ratchawora Mahawiharn oder einfach Wat Pho. Dieser beeindruckende Tempel ist täglich von 8.00 bis 18.30 Uhr für Besucher geöffnet. Der Eintritt ist für Thailänder frei, während Ausländer 100 Baht zahlen müssen, um das majestätische Gelände zu erkunden.

Lebhafter Blumenmarkt: Der Pak Khlong Talat bietet eine farbenfrohe Blütenpracht und duftende Vielfalt. Foto: KarinD / Adobe Stock

Die Buslinie 53 ist zweifellos eine aufregende Reise durch die Zeit und bietet Besuchern die Entdeckung der Geschichte, Kultur und Vielfalt Bangkoks auf sehr authentische Weise. Urlauber sollten jedoch bedenken, dass die Abfahrtszeiten der Busse stark variieren können, weshalb man für die Reise mit dem öffentlichen Bus etwas mehr Zeit einplanen sollte. Steigen Sie einfach ein und lassen Sie sich von den Schätzen dieser faszinierenden Stadt während der Reise mit einem abenteuerlichen Transportmittel verzaubern!