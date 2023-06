SURAT THANI: Drei Männer und drei Frauen wurden verhaftet, weil sie angeblich gefälschte Überseereisen im Wert von rund 27 Millionen Baht verkauft haben sollen.

Der Polizeichef von Surat Thani, Generalmajor Saranyu Chamnanrat, sagte am Montag (5. Juni 2023), dass die Verdächtigen am Sonntag in ihrem Büro im Bezirk Phun Phin in der südlichen Provinz verhaftet wurden.

Die Verhaftung erfolgte nach Beschwerden von 99 Einheimischen, die bei der Agentur der Verdächtigen Reisepakete für Reisen nach Japan und in europäische Länder gekauft hatten, die jedoch nie zustande kamen.

Die Beschwerdeführer sagten, dass sie insgesamt etwa 27 Millionen Baht an das Unternehmen gezahlt hätten, nachdem es auf Facebook für günstige Reisepakete geworben hatte. Die Verdächtigen sind 40 bis 60 Jahre alt und stammen aus den Bezirken Phun Phin, Ban Ta Khun und Kanchanadit.

Polizeigeneral Saranyu fügte hinzu, dass die Verdächtigen ihr Unternehmen Anfang letzten Jahres eröffneten und behaupteten, die thailändische Tourismusbehörde subventioniere ihre Reisepakete.