Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thai Rice Exporters Association schätzt die Gesamtexporte von Reis für 2020 auf 5 Millionen Tonnen, nur die Hälfte der 10 Millionen Tonnen des Vorjahres.

Ehrenpräsident Vichai Sriprasert sagte, im nächsten Jahr könnte die Situation noch schlimmer werden. Der Wasserstand in 35 großen Staudämmen liege immer noch unter dem des Vorjahres, während die Regenzeit bald zu Ende gehe. Somit würde das Wasser für die Reisbauern nicht reichen. Daher könnte die Reisproduktion 2021 niedriger ausfallen als in diesem Jahr. Darüber hinaus habe China jetzt mehr als 100 Millionen Tonnen Reis auf Lager, so dass die Volksrepublik bei einer Preissenkungsstrategie auf ausländischen Märkten wie Afrika mit Thailand konkurrieren werde.

Zudem seien die Reisproduktionskosten im Königsreich höher als in konkurrierenden Ländern. Aufgrund der Dürre würden die Kosten in Thailand bei 8.000 Baht je Tonne liegen, in China, Vietnam, Indien und Myanmar hingegen nur bei etwa 6.000 Baht je Tonne. Thailändischer Reis sei gegenüber ausländischem Reis um rund 100 Dollar pro Tonne teurer, fügte Vichai hinzu.

„Covid-19 hat in Indien zu einer landesweiten Abriegelung geführt und das dortige Logistiksystem lahmgelegt. Indien ist gezwungen, Reis von uns zu importieren. Es wird geschätzt, dass Indien, wenn sich die Situation um Covid-19 verbessert, über 30 Millionen Tonnen Reis zur Verfügung haben wird und thailändischer Reis keine Chance mehr hätte, auf ihren Markt zu gelangen", sagt der Ehrenvorsitzende voraus.