Von: Björn Jahner | 18.02.23

PATTAYA: Nachdem am Speed-Boat-Pier am Hafen Bali Hai im Süden des Stadtgebietes immer wieder Touristen Verletzungen erlitten, die auf den glitschigen sowie mit Muscheln und Algen übersäten Treppen ausrutschten und stürzten, die zu den im Wasser schwimmenden Plattformen hinunterführen, an denen die Speedboote anlegen, gab Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet deren Reinigung in Auftrag.

Rettungsschwimmer und die Feuerwehr rückten daraufhin zum Hafen aus und befreiten die Treppen mit Hochdruckreinigern sowie Salzsäure von dem gefährlichen Meeresschrott. Darüber hinaus wurden Warnschilder mit der Aufschrift „Beware off Slippery“ (Achtung Rutschgefahr) aufgestellt, die Touristen vor der Gefahr warnen sollen.



Der Bürgermeister wies außerdem alle Bootseigner darauf hin, dass sie sich streng an die vorgeschriebenen Regeln halten müssen. So müssen alle Passagiere eine Schwimmweste tragen und die Boote dürfen nicht überladen sein, damit jederzeit die Sicherheit an Bord der Schnellboote gewährleistet wird.