Von: Redaktion DER FARANG | 25.02.19

Foto: The Nation

CHUMPHON: Ein Van prallte am Sonntagmorgen auf dem Mittelstreifen des Highway 41 im Bezirk Distrikt Sawi gegen einen Baum.

Dabei wurden der Fahrer und fünf Offiziere der Marinebehörde getötet und fünf weitere Menschen schwer verletzt. Der Minibus sollte zehn Offiziere der Marine nach einem Einsatz in Phuket zurück nach Bangkok bringen. Gegen 11 Uhr platze bei dem Fahrzeug ein Vorderreifen. Der Van kam von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Vier Personen, darunter der Fahrer, starben am Unfallort, sieben weitere wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Dort wurden zwei weitere Insassen für tot erklärt.