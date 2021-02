PHUKET: 59 wohlhabende ausländische Touristen kamen am Sonntagabend auf der Ferieninsel an und begaben sich umgehend im Hotel Sri Panwa in Villen-Quarantäne. Ihre Ankunft markiert den Beginn der Villen-Quarantäne in Thailand.

Die erste Gruppe, bestehend aus 13 Personen, landete gegen 20.20 Uhr mit einem gecharterten Flug der Garuda Airlines aus Indonesien auf dem internationalen Flughafen von Phuket. Die Ausländer wurden vom stellvertretenden Gouverneur Pichet Panapong, dem Direktor des Patong-Krankenhauses Dr. Muanprae Boonlom und Beamten der Seuchenkontrolle begrüßt. Die zweite Gruppe kam mit einem weiteren gecharterten Flug aus Indonesien etwa zwei Stunden später an. Die 59 Touristen stammen aus dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Frankreich und Finnland.

Alle wurden im Hotel Sri Panwa untergebracht und stehen unter Quarantäne. Während der ersten fünf Tage ihrer 14-tägigen Isolation müssen die Besucher in ihrer Unterkunft bleiben. Danach können sie die Einrichtungen auf dem Gelände des Hotels nutzen.