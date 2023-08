Reh-Rettung aus Brückengeländer

Von: Redaktion (dpa) | 12.08.23

KÜHNSDORF: Österreichische Handwerker haben einen steckengebliebenen Rehbock aus einem Brückengeländer befreit.

Ein Polizeifoto, das am Samstag veröffentlicht wurde, zeigte das Tier, das vornüber über die Brückenkante hing. Der Rehbock hatte sich am Vortag bei Kühnsdorf in Kärnten mit Kopf, Vorderbeinen und Rumpf durch zwei Metallstäbe gezwängt. Polizeibeamte, die dem Tier helfen wollten, hielten ein vorbeifahrendes Fahrzeug eines Handwerksbetriebes an. Die Mitarbeiter sägten eine der Stahlstangen durch und befreiten so das unverletzte Tier.