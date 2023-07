Regnerischer Wochenbeginn in Thailand

Auch in Pattaya beginnt die neue Woche regnerisch. Foto: Jahner

BANGKOK: Für Montag und Dienstag (10.–11. Juli 2023) sagt das Meteorologische Amt für den größten Teil Thailands Regen vorhergesagt, der in einigen Gebieten sehr stark ausfallen und zu Überschwemmungen und Überflutungen führen könnte.

Während der Ostwind über die Andamanensee gezogen ist, liegt der Südwestmonsun noch über dem Golf von Thailand und der südlichen Region. Während dies für Thailand insgesamt geringere Niederschläge bedeutet, sind in einigen Gebieten im Norden und in der Mitte des Landes sowie an der Andamanensee starke Regenfälle zu erwarten.

Der Seegang in der Andamanensee und im Golf von Thailand wird 1 Meter betragen und bei Gewittern auf 2 Meter ansteigen. Kleinen Schiffen wird empfohlen, in dieser Zeit mit Vorsicht zu navigieren und Stürme zu meiden.