Von: Björn Jahner | 04.07.23

BANGKOK: Die jüngste Änderung der Ministerialverordnung von 2008 über die Klassifizierung von Hotelbetrieben wird es rund 50.000 Betreibern, die mehr als 2 Millionen Zimmer anbieten, ermöglichen, sich legal als kleine Hotels zu registrieren, was Thailands Fähigkeit, Touristen willkommen zu heißen, weiter verbessern und gleichzeitig mehr Arbeitsplätze schaffen wird, gab der Tourism Council of Thailand (TCT) am Montag bekannt.

Laut Manosit Jangjob, Leiter des TCT-Unterausschusses für kleine Hotels, gibt es in Thailand rund 85.000 Betriebe, die in die Kategorie der kleinen Hotels fallen, aber nur 14.000 von ihnen konnten sich nach den Vorschriften von 2008 registrieren lassen.

„Mit der im März vom Kabinett beschlossenen Änderung wurden die Kriterien für kleine Hotels auf Betriebe mit weniger als 8 Zimmern oder einer kombinierten Gästekapazität von 30 erweitert“, gab er bekannt.

Betriebe mit besonderen Merkmalen, wie Zelte oder Baumhäuser, können sich ebenfalls registrieren lassen, sofern sie die Kriterien erfüllen und die neuen Ministerialvorschriften über die Merkmale und Sicherheitssysteme von als Hotel genutzten Gebäuden einhalten.

Die beiden Ministerialverordnungen warten nun auf ihre Veröffentlichung im Königlichen Amtsblatt („Royal Gazette“), sagte er.

„Sobald sie in Kraft treten, wird die Tourismusindustrie 50.000 weitere als kleine Hotels registrierte Betriebe haben, die insgesamt mehr als 2 Millionen Zimmer anbieten. Dies wird potenziell mindestens 500.000 Arbeitsplätze in der Branche schaffen“, so Khun Manosit.

Er fügte hinzu, dass die geänderten und neuen Gesetze auch dazu beitragen werden, dass kleine Hotels die Sicherheitsstandards einhalten und die für einen kleinen Hotelbetrieb erforderlichen Einrichtungen installieren, was das Vertrauen der Besucher in die Hotels stärken wird.

Darüber hinaus werden registrierte kleine Hotels leichteren Zugang zu Darlehen von Finanzinstituten haben, wenn sie ihre Einrichtungen erweitern wollen, erklärte er.

Neue Unternehmer können sich bei der Registrierung an das Office of Small and Medium Enterprise Promotion (OSMEP) wenden, das sie bei der Einhaltung von Gesetzen, der Erfüllung von Sicherheitsstandards und der Beantragung von Krediten berät.