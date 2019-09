Registrierung fÃ¼r Papstmesse in Bangkok

Von: Björn Jahner | 24.09.19

Papst Franziskus kommt am 21. November nach Bangkok. Foto: epa/ Giuseppe Lami

BANGKOK: Katholiken in ganz Thailand fiebern einem ganz besonderen Ereignis entgegen: der Papstmesse am Donnerstag, 21. November im Bangkoker National Stadium.

Einlass ist ab 14 Uhr, bis 16.30 Uhr müssen alle Besucher an ihren Plätzen sein. Papst Franziskus wird dann durch die Reihen fahren und die Gottesdienstbesucher begrüßen. Die Messe beginnt im Anschluss um 17 Uhr. Zu den genauen Einlass-Bedingungen – was darf mitgebracht werden, was nicht – gibt es bisher noch keine weiteren Informationen.

Die Eintrittskarten für das geschichtsträchtige Ereignis müssen vorbestellt werden. Pfarrer Jörg Dunsbach von der Deutschsprachigen Katholischen Kirchengemeinde in Thailand übernimmt die namentliche Registrierung und nimmt die Ticketbestellung per E-Mail entgegen. Da die Informationslage bisher noch gering ist, kann Pfarrer Dunsbach noch keine Auskunft dazu erteilen, ob die Tickets direkt bei ihm im Pfarrhaus oder einer zentralen Abholstelle in Empfang genommen werden können.

Der Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 9. Oktober.



Infos: www.gemeinde-bangkok.com.