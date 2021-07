PHUKET: Das Bangkok Hospital Phuket führt am Mittwoch, 7. Juli 2021 um 09.00 Uhr die Online-Registrierungen für den Covid-19-Impfstoff von Moderna durch.

Es wird erwartet, dass die zur Verfügung stehende Kapazität des Impfstoffs auch in der Inselprovinz im Süden des Landes in Rekordzeit vergriffen sein wird. So war z. B. die zurückliegende Online-Vorbestellung des Moderna-Vakzins im Bangkok Hospital Pattaya in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 2021 nach weniger als 15 Minuten abgeschlossen.

Impfungen voraussichtlich zwischen Oktober und Januar

Die Impftermine sind noch nicht bekannt, werden jedoch voraussichtlich zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 stattfinden. Als Impfzentren stehen den Patienten das Bangkok Hospital Phuket und das Bangkok Hospital Siriraj zur Verfügung. Verabreichung: Zwei Spritzen im Abstand von vier Wochen. Die Kosten betragen 1.650 Baht pro Impfung/ Spritze. Infos und Registrierung hier.