Von: Björn Jahner | 25.09.19

PATTAYA: Am Freitag, 1. November wird auf dem auf dem Phoenix Golf & Country Club in Banglamung das erste „Rotary Club Phönix Pattaya Charity Golf Tournament“ ausgerichtet. Gespielt wird um die „HRH Maha Chakri Sirindhorn Trophy“.

Gespielt wird nach dem Stableford-Punkte-System über 18 Löcher in jeweils vier Flights mit Kanonenstart. Die Preisausschreibung erfolgt in der Bruttowertung getrennt nach Geschlecht sowie in der Nettowertung um die Plätze 1 bis 3, aufgeteilt in nachfolgende Handicap-Klassen: 15, 16 bis 22 und 23 bis 36. Sonderpreise werden ausgeschrieben für „Hole-in-one“, „Nearest to the Pin“ und „Longest Drive“. Unter dem Motto „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ wird auch die Sonderwertung „Birdie Pool“ mit 80-prozentiger Ausschüttung bei einem Einsatz von 300 Baht ausgerichtet.

Der Erlös des Wohltätigkeits-Golfturniers, das unter der Schirmherrschaft der deutschen Botschaft steht, kommt gleich drei sozialen Projekten zugute: dem Child Protection and Development Center (CPDC), der Take Care Kids Fundation und dem Deutschen Hilfsverein Thailand e.V. Mit dem Turnier soll aber auch die deutsche Community enger zusammenrücken.

Programm

• 10.00 Uhr: Registrierung der Teilnehmer/-innen

• 12.30 Uhr: Golfturnier mit „Shotgun“-Start

• 12.30 Uhr: Golfschnupperkurs für Nichtgolfer/-innen

• 18.00 Uhr: Apéro und Sieger­ehrung

• 18.30 Uhr: Dinner-Buffet inkl. Getränke

• 20.00 Uhr: Party mit Showprogramm und Livemusik von Barry Upton

Registrierung

Anmeldungen per E-Mail entgegengenommen oder auf der Webseite des Rotary-Clubs Phönix Pattaya. Die Teilnahmegebühr für Golfer/-innen beträgt 3.900 Baht pro Person inklusive Caddie, Golfcart und Abendprogramm sowie 2.000 Baht pro Person für Nicht-Golfer/-innen, inklusive Golfschnupperkurs und Abendprogramm. Begleitpersonen zahlen 1.000 Baht. Im Preis inklusive ist für sie das Abendprogramm ab 18 Uhr.

Formalitäten