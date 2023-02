Regisseur Petzold stellt neuen Film bei Berlinale vor

Von: Redaktion (dpa) | 21.02.23

BERLIN: Bei der Berlinale geht am Mittwoch der neue Film von Regisseur Christian Petzold ins Rennen um die Auszeichnungen.

«Roter Himmel» erzählt von mehreren jungen Menschen, die sich in einem Ferienhaus an der Ostsee aufhalten und von Waldbränden bedroht werden. Petzold hat dafür erneut mit Schauspielerin Paula Beer zusammengearbeitet. Zudem spielen Thomas Schubert, Langston Uibel, Enno Trebs und Matthias Brandt mit. In diesem Jahr konkurrieren insgesamt 19 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären. Die Auszeichnungen sollen am Samstag (25. Februar) verliehen werden.