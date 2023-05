Von: Redaktion (dpa) | 06.05.23

BERLIN: Sein Film «Im Westen nichts Neues» gewann vier Oscars. Vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises erzählt Edward Berger, was die Filmförderung manchmal kompliziert macht - und warum in seinem neuen Projekt unbedingt ein Popsong aus den 80ern vorkommen soll.

Edward Berger betritt das Hotelzimmer mit einer Tasse Tee. Sein Antikriegsfilm «Im Westen nichts Neues» hat vier Oscars gewonnen. Nun ist die Produktion für den Deutschen Filmpreis nominiert. Die Literaturverfilmung hat gleich zwölf Nominierungen erhalten, mehr als jeder andere Film. Die Verleihung ist am Freitag (12. Mai) - und vorab beantwortet der 52-Jährige Fragen.

Frage: Herr Berger, wie ging die Oscarnacht in Los Angeles für Sie vor einigen Wochen eigentlich noch zu Ende?

Antwort: Oh, mit dem schönsten Moment der ganzen Reise. Man wird überall herumgereicht in dieser Nacht und alles ist wahnsinnig aufregend, aber ich war ein bisschen ferngesteuert, weil ich nie genau wusste: «Wo muss ich als nächstes hin?» Ich war voller Adrenalin. Und am Ende kam ich um 5.00 Uhr morgens zurück ins Hotel. Das Team saß in der Lobby und hatte die Minibar geleert. Mit der Kostümbildnerin und dem Regieassistenten saß ich dann im Hof des Hotels und der Oscar stand zwischen uns. Plötzlich fiel mein Blick auf ihn und ich dachte: «Mensch, der ist ja wunderschön. Und wir haben ihn gewonnen.» Und das war ein schönes Gefühl.

Frage: Wo steht denn Ihr Oscar?

Antwort: Der steht bei meiner Mutter.

Frage: Warum bei Ihrer Mutter?

Antwort: Ich fand es schön, ihn dort hinzustellen. Und ich freue mich, wenn ich ihn da sehe. Aber ich werde ihn auch sicherlich irgendwann abholen und zu Hause einen Platz für ihn finden.

Frage: Wenn man so viele Auszeichnungen gewonnen hat, wie wichtig ist da eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis noch?

Antwort: Da freue ich mich wahnsinnig. Wenn die Mitstreiter, die alle hart an ihren Filmen gearbeitet haben, trotzdem wahrnehmen, dass auch unserer dieser Auszeichnung würdig ist - das finde ich sehr, sehr schön. Da gibt es keinen Unterschied zu anderen Preisen, finde ich. Ich habe mich irre gefreut.

Frage: Landen jetzt lauter Drehbücher bei Ihnen? Rufen viele Produzentinnen und Produzenten an?

Antwort: Ja, schon. Aber es war vorher nicht unbedingt anders. Ich habe 2015 in der Villa Aurora in Los Angeles gewohnt, wir hatten ein Stipendium. Ich hatte unheimlich viele Treffen und habe mir damals ein Netzwerk aufgebaut, weil ich schon immer dachte: «Ich möchte gern auch andere Filme machen, nicht nur bei uns zu Hause.» Mich hat es schon immer gereizt, meine persönliche Geschichte auch in anderen Ländern zu erzählen. Die Menge der eingehenden Drehbücher hat sich jetzt vielleicht noch einmal vermehrt. Aber es kam nicht über Nacht.

Frage: Sie haben sich daran gewöhnt, dass Leute sich melden?

Antwort: Ich habe mich daran gewöhnt. Es ist viel Arbeit. Ich muss viel lesen. Aber es macht auch Spaß.

Frage: Wissen Sie schon, was Ihr nächstes Projekt wird?

Antwort: Nein, weiß ich noch nicht. Aber ein Projekt, das ich machen möchte - und da müssen wir schauen, ob wir es wirklich hinbekommen -, ist ein Abenteuerfilm. Ich erzähle Ihnen mal, woher das kam: Als ich «Im Westen nichts Neues» machte, habe ich versucht, ein Musikstück für den Abspann zu finden. Ich habe jedoch keins gefunden, weil jedes Stück die Zuschauerinnen und Zuschauer zu stark beeinflusst hätte. Ich wollte sie in Ruhe lassen mit dem, was sie empfinden. Also habe ich sie in der Stille allein gelassen. Und während der Mischung habe ich mir dann gewünscht, endlich einen Film machen zu können, bei dem ich auf dem Abspann einen großartigen Popsong abspielen kann. Das Licht geht an, die Leute stehen auf und sagen: «Das hat Spaß gemacht!» Und deswegen habe ich mit Malte Grunert, meinem Produzenten, einen Abenteuerfilm entwickelt, der drei Hauptfiguren um die Welt führt.

Frage: Mit einem Popsong als Abspann?

Antwort: Unbedingt. Ich würde gerne einen italienischen Popsong aus den 80ern verwenden.

Frage: Ach toll, haben Sie schon einen ausgesucht?

Antwort: Nein, da gibt es so viele schöne.

Frage: Es gibt also schon die Idee zum Film, aber können Sie schon sagen, wann wir den Film sehen werden?

Antwort: Nun ja, wenn alles gut geht, drehen wir im nächsten Frühjahr. Und dann wäre er ein Jahr später zu sehen. Aber: Wenn alles gut geht. Manchmal dauert es auch länger.

Frage: Mit «Im Westen nichts Neues» ist nun erstmals die Produktion eines Streaminganbieters beim Deutschen Filmpreis für die Goldene Lola nominiert. Bei Festivals ist das aus Sorge ums Kino sehr kontrovers diskutiert worden - wie sehen Sie die Diskussion?

Antwort: Sie ist im Grunde überholt. Das einzige Festival, bei dem es noch wirklich kontrovers ist, ist Cannes. Aber Thierry Frémaux, der Festivalchef, würde auch sehr gerne Netflix-Filme spielen, kann es nur nicht wegen der dortigen Statuten und Gesetze. Ich bin mir jedoch sicher, dass auch das sich bald verändern wird. «Roma» liegt nun fünf Jahre zurück und die Welt hat sich verändert. Der Film hat drei Oscars gewonnen. Unserer nun vier. Man hat gesehen, dass Filme, die weltweit laufen und auch im Kino und auf Festivals funktionieren, ebenfalls von Netflix oder Amazon oder Apple gemacht werden. Wir sollten das als Chance begreifen - als Erweiterung der Möglichkeiten, nicht als Angriff. Es muss beides parallel existieren können.

Unseren Film hätten wir niemals innerhalb des traditionellen deutschen Fördersystems machen können. Es hätte viel zu lange gedauert. Bis man alle Elemente vereint hat, bricht der erste Teil wieder weg, der Schauspieler hat keine Zeit mehr, ich drehe einen anderen Film oder es ist die falsche Jahreszeit. Es dauert einfach zu lang. Da ist die Bürokratie zu groß für den Film. Das hätte nicht geklappt.

Frage: Das Problem ist also weniger das Geld im deutschen Fördersystem, sondern die Bürokratie?

Antwort: Es ist ein komplexeres Problem, weil der Film nicht billig ist. Man braucht einfach das nötige Budget, damit die Zuschauer uns am Ende nicht auslachen. Allein aus Deutschland kriegt man dieses Budget nicht zusammen, man muss den Film vorab weltweit verkaufen. Sicherlich hätten wir aus Deutschland große Unterstützung erhalten, aber letztendlich dauert es einfach zu lang, bis die Finanzierung geschlossen ist. Die Fördersitzungen sind nur alle drei Monate und am Ende weiß man nie, wie sie ausgehen. Es passiert einem immer wieder, dass eines der vielen, vielen Gremien ein Projekt für uninteressant befindet. Und plötzlich fällt dem Produzenten drei Wochen vor Drehbeginn eine halbe Million weg und man kann den Film nicht anständig umsetzen. Währenddessen muss man aber im Rest der Welt das Geld zusammensuchen, der nun wiederum nicht auf die deutschen Fördersysteme wartet. Sie kaufen halt den nächsten Film.

Es sind einfach viel zu viele Elemente, um sie alle unter einem Dach zu vereinen. Obendrein brach auch noch Corona aus. Das heißt: Wenn man den Film vorab nach Australien an einen Kinoverleih verkauft, erhält man die Finanzierungssumme natürlich erst nach Fertigstellung des Projekts. In der Zwischenzeit sagen die Banken: «Woher sollen wir wissen, dass es diese Firma in einem Jahr noch gibt? Die Welt ist in der Krise. Wir finanzieren Euch den Film, aber dafür nehmen wir 25 Prozent Zinsen.» Und mit einem Mal hat man anstatt des tatsächlichen Budgets ein viertel weniger Wert für die Leinwand. Und dafür kann man den Film schlichtweg nicht machen. Wir hatten also ein doppeltes Problem. Und um dieses zu lösen, brauchten wir einen schlagkräftigen Partner, der risikobereit ist und enthusiastisch. Ein Partner, der einem hilft, den Film so zu realisieren, wie man es vorhat. Und zwar schnell.

Frage: Interessant, wie viele Punkte für die Finanzierung zusammen kommen müssen. Sollte Ihr Film beim Deutschen Filmpreis eine Auszeichnung gewinnen - ist das dann ein Schlag ins Gesicht für die deutsche Filmförderung, wie es jetzt manchmal diskutiert wird?

Antwort: Warum? Wie gesagt - ich finde, diese Möglichkeiten müssen für uns koexistieren können. Wir haben den Film ja nicht aus Böswilligkeit mit Netflix gemacht, sondern aus dem ganz einfachen Grund, dass es für uns die besten Partner waren. Und sie waren wirklich großartig. Was sollte daran ein Schlag ins Gesicht des Systems sein? Das System hat sich längst verändert, dieser Tatsache sollten wir uns allmählich stellen. Die Streamer sind für uns eine weitere Chance, einen Film zu realisieren, eine Geschichte zu erzählen, die wir unbedingt mit unserem Publikum teilen wollen. Diese Chance sollten wir alle für uns nutzen. Die Filmförderung ist dazu da, eine Bandbreite an Filmen zu unterstützen. Aber warum muss jeder Film durch die tradierte Förderlandschaft entstehen? Wir haben sie in diesem Falle nicht gebraucht. Das ist doch fantastisch. Ich nehme niemandem etwas weg.

Frage: Sollten Sie einen Deutschen Filmpreis gewinnen - landet der dann auch bei Ihrer Mutter?

Antwort: Mal schauen. Ich glaube, dann wird ihr Regal zu voll. Vielleicht kriege ich den mal (lacht).

ZUR PERSON: Spätestens seit Verleihung der Oscars ist Edward Berger (52) international bekannt. Der Regisseur wurde in Wolfsburg geboren und lebt in Berlin. Er hat über seine Eltern eine österreichische und eine Schweizer Staatsbürgerschaft. Er fühle sich aber als Deutscher, weil er dort geboren, aufgewachsen und sozialisiert sei. «Wenn ich Fußball gucke - Deutschland gegen die Schweiz - dann bin ich für die Deutschen.» Gedreht hat er unter anderem den Film «All My Loving» mit Schauspieler Lars Eidinger und die Miniserie «Patrick Melrose» mit dem Briten Benedict Cumberbatch.