BANGKOK: Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana sagte am Dienstag gegenüber der Presse, dass Premierminister Prayut Chan-o-cha nicht mit Covid-19 infiziert sei und wies diesbezügliche Gerüchte in sozialen Netzwerken zurück. Er betonte auf der Pressekonferenz, dass Premierminister Prayut gesund sei und weiterhin dem Volk dienen werde.

„Der Premierminister hat die Bevölkerung gebeten, nur die Covid-19-Informationen zu verfolgen, die vom Centre for Covid-19 Situation Administration, vom Ministerium für öffentliche Gesundheit und vom medizinischen Personal veröffentlicht werden“, betonte Khun Thanakorn und warnte vor Gerüchten und Unwahrheiten, die insbesondere in sozialen Netzwerken verbreitet werden.

„In der Zwischenzeit wird das Ministerium für öffentliche Gesundheit die Bevölkerung über die Covid-19-Situation in Ländern informieren, in denen täglich mehr als 100.000 Neuinfektionen gemeldet werden, um das Bewusstsein der Thais für die Virusgefahr im Ausland zu schärfen“, fügte er hinzu.

Unabhängig davon teilte der Chef der Partei Progressive Movement Thanathorn Juangroongruangkit am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mit, dass er am Montag nach einer Auslandsreise positiv auf Covid-19 getestet wurde. Er informierte, dass er sich in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesundheitsministeriums in Quarantäne befindet und rief die Bevölkerung auf, auf ihre Gesundheit zu achten.