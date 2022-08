Von: Björn Jahner | 22.08.22

BANGKOK: Mitglieder der „People's Union Party“ versammelten sich am Sonntagabend auf dem Bangkoker Lan Khon Mueang Town Square und hielten eine Kundgebung unter dem Motto „Countdown to 8 years of Prayut Administration“ (Countdown für 8 Jahre Prayut-Regierung) ab.

Die Kundgebung endete am Sonntagabend friedlich, ein Marsch zum Regierungsgebäude ist für Prayuts D-Day am Mittwoch geplant.

Der Protest wurde von dem ehemaligen Rothemdenführer Jatuporn Prompan und dem Anwalt Nitithorn Lamlua angeführt.

Die Gruppe forderte Premierminister Prayut Chan-o-cha zum Rücktritt auf, da er am Mittwoch (24. August) acht Jahre an der Macht sein wird und gegen die Verfassung verstößt, die es niemandem erlaubt, länger als acht Jahre als Premierminister zu amtieren.

In seiner Rede am Sonntag dankte Khun Jatuporn Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt dafür, dass die Gruppe sich auf dem Stadtplatz versammeln durfte, und versprach, der Bitte des Gouverneurs nachzukommen und die Nacht nicht dort zu verbringen.

„Am Mittwochabend, dem letzten Tag, an dem Prayut rechtmäßig im Amt sein kann, wollen wir die ganze Nacht demonstrieren. Deshalb werden wir stattdessen zum Regierungsgebäude ziehen“, sinformierte er. „Wenn Prayut nach Mittwoch im Amt bleibt, wird er als ‚unrechtmäßiger Premierminister' bezeichnet.“

Khun Jatuporn bestritt auch, dass der Protest darauf abzielte, Premier Prayut aus dem Amt zu jagen, um Platz für den im Exil lebenden ehemaligen Premierminister Thaksin Shinawatra zu machen. „Ich weiß nicht, ob Thaksin zurückkehren kann, wenn Prayut weg ist. Unser Ziel ist es, Prayut nach Ablauf seiner Amtszeit aus dem Amt zu drängen, so wie es die Verfassung vorsieht“, betonte er.

Die Demonstration löste sich gegen 21.00 Uhr auf.

In der Zwischenzeit hat die Polizei angekündigt, dass alle Straßen, die zum Büro des Premierministers im Regierungsgebäude führen, für den Verkehr gesperrt werden.

Am Sonntag verhängte die Polizei ein Fahrverbot für Teile der Phitsanulok-, Rama V- und Luk Luang-Straße sowie der Ratchadamnoen Nok Avenue. Es gilt von Sonntag bis Mittwoch.

Neben Khun Jatuporns Gruppe haben auch zwei andere Gruppen angekündigt, in der Nähe des Regierungsgebäudes Aktivitäten abzuhalten, um Prayuts Rücktritt zu fordern.

Artikel 158 der Verfassung besagt: „Der Premierminister darf insgesamt nicht länger als acht Jahre im Amt sein, unabhängig davon, ob diese Amtszeit fortlaufend ist oder nicht.“

Der Beginn der achtjährigen Amtszeit von Prayut ist jedoch umstritten.

Viele beharren darauf, dass die achtjährige Amtszeit begann, als Prayut am 24. August 2014 erstmals das Amt des Premierministers übernahm – nach dem Militärputsch, den er im Mai desselben Jahres anführte.

Andere sagen, seine Amtszeit habe mit dem Inkrafttreten der aktuellen Verfassung am 6. April 2017 begonnen. Eine dritte Gruppe ist der Ansicht, dass die Amtszeit ab dem Zeitpunkt gezählt werden sollte, an dem Prayut das Amt des Premierministers am 9. Juni 2019 nach den allgemeinen Wahlen im März desselben Jahres übernahm.