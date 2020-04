BANGKOK: Obwohl in den letzten Tagen niedrige Fallzahlen von mit Covid-19 infizierten Menschen gemeldet wurden, kann die Regierung die strikten Beschränkungen nicht lockern.

Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, sagte auf der Pressekonferenz am Dienstag weiter, in der Bevölkerung würden zunehmend Stimmen laut, die ein Ende der Restriktionen forderten. Doch dazu sei es jetzt viel zu früh.

Bei 34 neuen Fällen stieg die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in Thailand auf 2.613. Mit einem weiteren Todesfall sind jetzt 41 Menschen am Coronavirus gestorben. 1.288 Patienten haben sich vollständig erholt. Eine 52-jährige Busfahrerin, die mit ihren Freunden trank und später feststellte, dass ihre zehn Freunde ebenfalls infiziert waren, wurde das 41. Todesopfer.

Von den 34 neuen Patienten wohnen acht in Bangkok, sechs in Yala, jeweils fünf in Pattani und Phuket, vier in Nakhon Si Thammarat, zwei in Samut Prakan, je einer in Loei, Phang-nga und Satun. Einer wird noch untersucht.