Regierung will wohlhabende Ausländer holen

Von: Redaktion DER FARANG | 01.04.21

BANGKOK: Die Regierung arbeitet an einem proaktiven Wirtschaftsplan, der darauf abzielt, mindestens eine Million einkommensstarke ausländische Touristen und ausländische Investoren für Thailand zu gewinnen.

Laut dem stellvertretenden Premierminister Supattanapong Punmeechaow hat das staatliche Centre for Economic Situation Administration (CESA) unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha im Prinzip einen Plan zur Förderung von Investitionen und Tourismus für eine wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie gebilligt. Den betroffenen Behörden wurde ein Monat gegeben, um Details des Plans vor dem nächsten Treffen des CESA vorzulegen.



In Bezug auf den Tourismus sollen die Vorschriften für ausländische Immobilienbesitzer geändert werden, um ihnen den Kauf von Häusern in Thailand zu erleichtern. Dies soll einkommensstarke Rentner aus Europa, Amerika, Japan und Südkorea anlocken, in Thailand zu leben. „Es gibt etwa 200 Millionen von ihnen auf der ganzen Welt, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, jedes Jahr eine Million nach Thailand zu holen", sagte ML Chayotid Kridakon, ein ehemaliger Managing Director von JP Morgan Thailand.



Es ist geplant, die Vorschriften für die Einwanderung und die Beantragung von Visa und Arbeitserlaubnissen für ausländische Experten, die in Thailand arbeiten wollen, zu verbessern, wie z.B. die Anforderungen an ausländische Expats, ihren Aufenthaltsort alle 90 Tage der Immigration zu melden. Die Steuerstrukturen werden ebenfalls überarbeitet, wie z.B. die Senkung der Körperschaftssteuer, die Verbesserung von Privilegien und Vorteilen für Rentner, Selbstständige und Start-ups.