BANGKOK: Mit 53,519 km Länge ist der Khlong Saen Saeb der längste Kanal Thailands – aber auch der am meisten verschmutzte Wasserweg des Landes, der eine Verbindung zu Wasser vom Mae Nam Chao Phraya (Chao-Phraya-Fluss) bis hin nach Prachin Buri und Chachoengsao ermöglicht.

Weil die Umweltverschmutzung durch Abwässer, giftige Industrieabfälle und Müll aus den Gemeinden am Kanalufer ein zunehmendes Problem darstellt, hat das Kabinett am Dienstag ein Budget in Höhe von 82,5 Milliarden Baht für die Sanierung des Khlong Saen Saeb in Bangkok innerhalb von 10 Jahren (2021-2031) genehmigt. Der Vorschlag für die Sanierung des Kanals wurde vom Office of National Water Resources (ONWR) unterbreitet.

Von den vorgesehenen Mitteln stammen 81,4 Prozent aus dem Staatshaushalt, 3,5 Prozent aus den für Bangkok bereitgestellten Mitteln und 15,1 Prozent aus öffentlich-privaten Investitionen.

Im Jahr 2020 wurden täglich 807.672 Kubikmeter unbehandelte Abwässer in den Saen-Saeb-Kanal und seine Nebenflüsse eingeleitet, wodurch der durchschnittliche biochemische Sauerstoffbedarf (BSB) auf 12,2 mg pro Liter anstieg. Der BSB gibt die Menge an Sauerstoff an, die zum biotischen Abbau im Wasser vorhandener organischer Stoffe unter bestimmten Bedingungen und innerhalb einer bestimmten Zeit benötigt wird.

Die in den Khlong Saen Saebeingeleiteten Abwässer gelangen auch in den Bang-Pakong-Fluss in der Probvinz Chachoengsao im Osten des Landes.