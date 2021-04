Von: Redaktion DER FARANG | 05.04.21

Aucha Buraphachaisri vom Büro des Premierministers. Foto: The Nation

BANGKOK: Den Mehrwertsteuersatz (VAT) von 7 Prozent wird die Regierung nicht anrühren, um das Wachstumsziel des Bruttoinlandsprodukts von 4 Prozent in diesem Jahr zu erreichen.

Laut Aucha Buraphachaisri vom Büro des Premierministers hatte Thailand den Mehrwertsteuersatz seit dem Wechsel vom Gewerbesteuersystem zum Mehrwertsteuersystem im Jahr 1992 auf 10 Prozent festgesetzt. In der Vergangenheit hat das Kabinett in regelmäßigen Abständen einen königlichen Erlass herausgegeben, um die Mehrwertsteuer von 7 Prozent beizubehalten. Der VAT-Satz wurde während der Finanzkrise im Jahr 1997 von der Regierung von 10 auf 7 Prozent gesenkt.

In Südostasien hat jedes Land unterschiedliche Mehrwertsteuersätze. Zum Beispiel erheben Indonesien, Vietnam und Japan eine Mehrwertsteuer von 10 Prozent, in Singapur sind es 7 Prozent und in Malaysia 6 Prozent.