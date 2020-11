Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.20

BANGKOK: Die Regierung will mit einer vierstufigen Maßnahme zur Ausrottung der Tollwut beitragen. Nach Angaben des Department of Disease Control (DDC) soll Thailand das erste Land der ASEAN-Region sein, das das tödliche Virus vernichtet.

Das Königreich hat in diesem Jahr bisher nur drei menschliche Tollwutinfektionen gemeldet, viel weniger als in den letzten Jahren, teilte Dr. Opas Kankawinpong mit, der amtierende Generaldirektor des DDC. Er sprach auf einem Treffen, bei der die Regierungspolitik zur Ausrottung der Tollwut und zu besseren Schutzmaßnahmen gegen Vogelgrippe und andere Grippearten diskutiert wurden. Das Risiko, an Grippe zu erkranken, nimmt mit Beginn der kühlen Jahreszeit zu.

Die vierstufigen Maßnahmen zur Ausrottung der Tollwut umfassen u.a. die Impfung aller Personen, die mit Tollwut oder ihren Trägern in Kontakt kommen. Freiwillige Helfer des öffentlichen Gesundheitswesens oder Staatsangestellte, die vor Ort arbeiten und ein Risiko haben, sich mit Tollwut anzustecken, sollen gegen das Virus geimpft werden. Das DDC wird auch mit der Behörde für Viehzucht und der Abteilung für Kommunalverwaltung zusammenarbeiten, um Kriterien für die Bewertung des Risikos von Tollwutausbrüchen in Gebieten, die für diese Krankheit anfällig sind, festzulegen. Die Bewertung würde den lokalen Behörden helfen, Gegenmaßnahmen vorzubereiten und Gebiete, in denen die Tollwut bekämpft wurde, als frei von dem Virus zu zertifizieren, sagte Dr. Opas.

Bisher sind in diesem Jahr drei Menschen in Sa Kaeo, Nong Khai und Sisaket mit Tollwut infiziert worden und gestorben. Sie zogen sich das Virus zu, nachdem sie von Haushunden gebissen oder gekratzt worden waren und sich nicht in ärztliche Behandlung begeben hatten.