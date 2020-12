Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Bei einer Videokonferenz anlässlich des Internationalen Tages der Korruptionsbekämpfung am Mittwoch hob Premierminister Prayut Chan-o-cha die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung von Korruption und Vetternwirtschaft hervor. Er versprach, die Strafverfolgung zu beschleunigen, um das Vertrauen der Menschen in die Regierung zu gewährleisten.

Der General drängte die Thais, das Wohl der Gesellschaft über ihre eigenen persönlichen Interessen zu stellen und bei der Ausrottung der Korruption zu helfen. Laut dem Präsidenten der Nationalen Antikorruptionskommission (NAKR), Watcharapol Prasarnrajkit, spielen der zivile Sektor und Whistleblower eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Korruption, indem sie die Behörden vor Betrugsfällen warnten. Er nannte ein Beispiel für die jüngste Aufdeckung von Korruption das Projekt „We Travel Together" in einer Provinz. In diesem Jahr gingen bei der NAKR 6.893 Korruptionsklagen ein, über 1.900 weniger als 2019.