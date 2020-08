Von: Redaktion DER FARANG | 04.08.20

In Thailand lebende Ausländer sollen für mehr Inlandsreisen gewonnen werden. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Das Ministerium für Tourismus und Sport ermutigt Hotels, faire Pauschalangebote für Expats anzubieten und Preisdiskriminierung zu vermeiden. Das Ministerium zielt darauf ab, zwei Millionen in Thailand lebende und arbeitende Ausländer für mehr Reisen im Inland zu gewinnen.

Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn fordert die Expats auf, im Inland zu reisen, anstatt ins Ausland zu gehen, da sie bei der Ankunft in anderen Ländern und bei der Rückkehr nach Thailand mit einer 14-tägigen Quarantäne rechnen müssen. Die staatliche Tourismusbehörde arbeitet mit Hoteliers und dem thailändischen Tourismusrat zusammen, um sicherzustellen, dass Ausländer die gleichen Hotelpreise erhalten wie Einheimische. Phiphat räumt ein, dass das Ministerium für Tourismus und Sport die doppelte Preisgestaltung bei lokalen Attraktionen für Thais und Ausländer in naher Zukunft nicht stoppen kann, da diese in den Zuständigkeitsbereich verschiedener Ministerien fallen.

Der Minister sagte weiter, die meisten in Thailand lebenden Expats neigten dazu, mit der Familie zu reisen, Golf zu spielen und einzukaufen, wobei sie im Durchschnitt 6.000 bis 8.000 Baht pro Tag ausgeben. Diese Ausgaben seien fast doppelt so hoch wie die der einheimischen Reisenden, die rund 4.000 Baht pro Tag ausgäben.