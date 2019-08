Regierung will Elektromobilität stärker fördern

Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.19

BANGKOK: Die Regierung will die Elektromobilität stärker fördern und Anreize beschließen zum Kauf von Elektroautos und Elektromotorrädern.

So soll die Nachfrage nach emissionsarmen Fahrzeugen auf den Straßen gesteigert werden. Energieminister Sontirat Sontijirawong hat weiter ein umfassendes Paket zur Erleichterung der Produktion von Elektrofahrzeugen angekündigt. Das Paket werde Anreize für Investitionen, Komponenten- und Batterieproduktion bieten. Es soll auch Maßnahmen zur Förderung eines breiteren Einsatzes von Elektrofahrzeugen in der Öffentlichkeit umfassen.Das Ministerium wird sich mit den Ministerien für Finanzen und Industrie sowie dem Investitionsrat zusammenschließen, um umfassende Anreize zu erarbeiten. Die Behörde will auch Experten auf diesem Gebiet konsultieren, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf dem lokalen Markt zu steigern und Lieferanten weltweit in das Königreich zu locken.