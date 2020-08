Regierung will eine Million Arbeitsplätze schaffen

Written by: Redaktion DER FARANG

Mittagspause in einer Fabrik in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Ein neuer von Premierminister Prayut Chan-o-cha gebildeter Ausschuss soll die Wirtschaft durch die Viruskrise lenken, Maßnahmen zur Ankurbelung des Tourismus beschließen und eine Million Arbeitsplätze schaffen.

Auf der ersten Sitzung unter der Leitung des Ministerpräsidenten einigte sich der Ausschuss darauf, die Subventionen für thailändische Touristen zu erhöhen und Arbeitsplätze für 400.000 neue Hochschulabsolventen zu schaffen, teilte der stellvertretende Premierminister und Energieminister Supattanapong Punmeechaow nach der Sitzung mit.

Die Regierung will für den lokalen Tourismus ihren 40-prozentigen Zuschuss zu den Übernachtungskosten von fünf auf zehn Nächte erhöhen. Bisher sind erst 660.000 der verfügbaren fünf Millionen subventionierten Übernachtungen gebucht worden. Weiter soll der Zuschuss von 1.000 Baht auf Flugtickets auf 2.000 Baht erhöht werden. Die Beschlüsse werden dem Kabinett am 25. August zur Genehmigung vorgelegt.

Das Arbeitsministerium wird auch Maßnahmen vorschlagen, die darauf abzielen, in naher Zukunft eine Million Arbeitsplätze zu schaffen, um die wachsende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Die Regierung will zudem weitere 400.000 Arbeitsplätze für Hochschulabsolventen installieren und Unternehmen finanziell unterstützen, die junge Menschen einstellen. Weiter werden arbeitsplatzschaffende Projekte gestartet, die durch das Konjunkturpaket von 400 Milliarden Baht finanziert werden.

Unterdessen teilte der Gouverneur der Bank von Thailand, Veerathai Santiprabhob, mit, dass mehr kleine und mittlere Unternehmen Kredite im Rahmen des Programms für zinsgünstige Darlehen in Höhe von 500 Milliarden Baht beantragen können. Das von der Zentralbank im April eingeführte Programm hat aufgrund der strengen Kreditbedingungen der Banken weniger Kreditnehmer als erwartet angezogen. Die Regierung lockerte am Dienstag die Bedingungen, indem sie die staatlich geführte Thai Credit Guarantee Corporation damit beauftragte, für Kredite zu bürgen, was die Geschäftsbanken dazu ermutigen sollte, mehr Kredite zu vergeben.