Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.19

BANGKOK: Der stellvertretende Premierminister Somkid Jatusripitak hat das Handelsministerium angewiesen, die Wirtschaft mit unterschiedlichen Maßnahmen zu stimulieren, um die Lebenshaltungskosten und die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse angesichts der schwächelnden Weltwirtschaft zu meistern.

Die Regierung will das Vertrauen in die Wirtschaft des Landes stärken, indem die Preise für Konsumgüter nicht steigen und die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse auf einem angemessenen Niveau bleiben. Das Handelsministerium zielt darauf ab, den Exportsektor des Landes auf ein Wachstum von 8 Prozent zu bringen. Zudem könnten thailändische Produkte bei in diesem Jahr erwarteten 40 Millionen ausländischen Touristen an wichtigen Reisezielen verkauft werden, um Urlauber optimal zu erreichen, sagte Somkid. Das Handelsministerium wird weiter Verhandlungen mit verschiedenen Handelspartnerländern forcieren, insbesondere das ASEAN + 6-Freihandelsabkommen..