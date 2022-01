Regierung will 5,2 Millionen Kinder gegen Covid-19 impfen

Foto: The Nation

BANGKOK. Das Bildungsministerium will, 5,2 Millionen Schüler im Alter von 5 bis 11 Jahren gegen Covid-19 impfen, informierte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Mittwoch die Presse.

Khun Thanakorn sagte, dass Premierminister Prayut Chan-o-cha über den Fortschritt der Impfkampagne des Ministeriums für Schüler zwischen 12 und 18 Jahren sowie den Plan bezüglich der Impfung jüngerer Schüler zwischen 5 und 11 Jahren informiert wurde. Der Premierminister wurde weiter darüber aufgeklärt, dass derzeit etwa 5,2 Millionen Schüler zwischen 5 und 11 Jahren in staatlichen Schulen unterrichtet werden.

Thanakorn zitierte Prayut mit der Anweisung an das Bildungsministerium, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der 5,2 Millionen Kinder die Notwendigkeit der Impfungen nahezulegen und so viele Eltern wie möglich für die Impfung ihrer Kinder zu gewinnen.

Das Bildungsministerium wird voraussichtlich noch in der letzten Januar-Woche die Registrierung für die Impfkampagne der 5- bis 11-Jährigen eröffnen und den Kindern die gleiche Impfdosis wie den 12- bis 18-Jährigen verabreichen, kündigte der Sprecher an und fügte hinzu, dass Premierminister Prayut mit dem derzeitigen Impffortschritt bei Schülern zufrieden sei.

Bislang haben sich 4.317.337 von 5.148.710 Schülern dieser Altersgruppe zur Covid-19-Impfung bereiterklärt. Genau 4.102.827 oder 95,03 Prozent haben bereits die erste Impfung erhalten, 3.040.726 oder 70,43 Prozent die zweite.

Der Sprecher betomte, die Regierung werde den Impfprozess beschleunigen, damit die Schüler inmitten der sich ausbreitenden Omikron-Welle vollständig geimpft sind und so bald wie möglich in die Schule zurückkehren können.

Der Premierminister wies auch die betroffenen Regierungsstellen an, die Versorgung mit Antigenschnelltests (ATKs) sicherzustellen und die Situation genauestens zu überwachen.

Die Government Pharmaceutical Organisation (GPO) hat zwischenzeitlich den Verkauf von insgesamt drei Millionen ATKs in ihren acht Bangkoker Filialen am Freitag bekanntgegeben. Ab dem 17. Januar sollen die ATKs zudem auch online angeboten werden, wodurch hohem Besucheraufkommen in den GPO-Filialen entgegengewirkt werden soll.

Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) gab am Mittwoch bekannt, dass innerhalb der letzten 24 Stunden 7.681 neue Covid-19-Fälle und 22 neue Todesfälle verzeichnet wurden.